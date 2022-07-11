他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

▲原PO因為媽媽的問題和女友吵架。（示意圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

子女照顧父母是應該的事情，可是卻被嫌棄？一名網友表示，媽媽離婚後精神出狀況，他每天都要替對方換尿布、擦澡，但女友卻無法接受，還說感覺像是亂倫，讓他相當傻眼，不知道在兩者之間要如何做取捨。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」表示，媽媽離婚之後精神失常，還有老年癡呆的狀況，所以他從高中的時候就在照顧對方，平時會替對方換尿布或是擦澡。不過女友得知之後，卻說「好噁心，為什麼不請一個看護，或者去養老院請專業護理人員照顧？你已經20歲了，男女生有別，何況是母子這樣，有亂倫的感覺」。

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原PO聽到女友的話之後，覺得相當傻眼，開始懷疑自己的做法是不是有問題，一開始是認為媽媽很需要人陪伴，但也擔心繼續照顧對方，是否對女友不公平，不知道該怎麼辦，因此只好PO文求救。

不少網友看到後紛紛留言表示，「你女友素質有夠低，麻煩放生！你很好很孝順，一定能找到跟你一樣好的女孩」、「她小時候爸爸媽媽幫她洗澡，難道她有亂倫的感覺？」「就那句好噁心可以分手了，想建議請看護可以用好一點的詞彙」、「她心態偏差且說話頗偏激，沒有人願意家人生病，講這種話太傷人，她太缺乏同理心，你可以放生，因為這種摩擦只會越來越多」、「不喜歡就不喜歡，但說人亂倫的水平真是糟糕，你家人就不要出事情，做人都是互相尊重的好嗎」。