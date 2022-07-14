卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，14日在院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作。陳時中表示，辭呈已經提出，剩下就看蘇院長的安排，他會遵照程序辦理；陳也說，防疫團隊跟社會已磨合2年多，「離開指揮中心我仍會掛心、也會關心，但我充分有信心，他們會把事情做好」。

▲陳時中14日正式請辭衛福部長，並出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



陳時中說，大家都知道，蘇院長強調有政府會做事，防疫進行2年多，團隊跟社會的磨合也是2年多，都已經成熟，各層級在指揮中心裡也跟各部會可以做最好的合作。離開指揮中心我仍會掛心、也會關心，但我充分有信心，他們會把事情做好。

陳時中強調，沒有所謂落跑情況，我是政務官，隨著任務、任命執行任務，我在職每一天兢兢業業完成相關業務，也把所有業務讓大家能熟稔，整個指揮中心隨時都能因應疫情變化跟組織改變，「我非常有信心，無論誰來接指揮中心，我們都可以持續把防疫做好，沒有落跑的問題，這是隨長官任命而來而去」。

行政院發言人羅秉成補充，大家對於陳部長轉進台北市大家相當不捨，也給很大祝福，院長的感謝之詞溢於言表，全體閣員都熱烈掌聲，祝福他一切順利成功歸來。相關人事作業會馬上進行，程序完成確定後會公佈相關人選跟交接時間

媒體追問，這段期間是否會有代理人選？羅秉成說，現在還沒有代理問題，因為辭呈何時生效，院長會斟酌人事作業進行，「陳部長目前身分還是衛福部長，辭職時間生效、交接日期決定後，才會生效」。