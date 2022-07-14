強強聯手！陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人

▲民進黨立委莊瑞雄。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，競選團隊總幹事、立委吳思瑤今（14日）透過臉書表示，立委林楚茵、莊瑞雄將擔任陳時中競選發言人，「最強戰隊組建，台北成功出擊！」

吳思瑤也透露，在陳時中誠意邀請下，林楚茵、莊瑞雄兩位超強戰力二話不說，便「兩肋插刀」。

此外，林楚茵今天上午受訪表示，她今天早上已經接到陳時中的電話，部長談到自己需要幫忙，而她則回應，「如果有需要一定會全力以赴」，畢竟民進黨在台北市的黨籍區域立委比較少，若是不分區立委有機會幫上忙，一定是有需要打仗就會協助，「年底的台北市長選舉，對民進黨來說非常重要」。

莊瑞雄受訪表示，他在昨天接到陳時中的電話，「好朋友要打這場選戰，當然義不容辭！」他透露，昨天通電時他反問陳時中為什麼要找自己當發言人？陳時中笑回：「不找你要找誰？」他說，因為自己擔任過多屆台北市議員，也擔任過台北市黨部主委，對台北熟悉，對自己來說這是莫大的榮幸，要一起打贏選戰，贏得最大的光榮。

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）