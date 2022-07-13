國旅振興7／15開跑！「每晚補1300元」先住先贏　名額只有153萬份

▲國旅補助7/15起上路。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局投入55億元經費，將於本月15日至12月15日推出悠遊國旅補助方案，週日到週四住宿每晚最高可折1300元，到主題樂園門票享3折優惠，旅遊團每團最多可補3萬元，其中自由行住宿振興經費約20餘億，以每人補1300元試算，名額只有153餘萬份，若經費用罄補助就會提早結束。

悠遊國旅振興計畫包括三大項目，第一為團體旅遊補助，旅行團15人以上、行程2天1夜以上且例假日低於1天，符合指定條件，每團最多可補3萬元。

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▲悠遊國旅振興計畫團體旅遊補助。（圖／觀光局）

第二為自由行住宿優惠，只要在週日到週四期間入住有參與補助計畫的旅宿，每人每晚可補800元，若符合「入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗」等條件之一，就可再加碼500元，共補1300元，目前已有8800家業者參與計畫，且業者家數會持續增加。

▲悠遊國旅振興計畫自由行補助。（圖／觀光局）

第三為主題樂園優惠，旅客在週日到週四至樂園遊玩，門票可打3折，該計畫經費約4億元。

▲悠遊國旅振興計畫主題樂園門票補助。（圖／觀光局）

觀光局長張錫聰表示，團遊、自由行補助經費均為20餘億，不過因旅行社還有包含遊覽車業，因此經費略多。若以20億估算自由行補助計畫，每人以補助1300元試算，等於補助名額約有153餘萬份，在經費用罄前兩週觀光局就會在網上公告。

業者擔心經費有限，加上遇到暑假出遊旺季，該計畫預算可能會在暑假結束前就用光。交通部長王國材表示，希望業者提供較高品質的遊程，讓民眾體會到國旅的優點，等到補助計畫結束後，就仍會願意花錢出遊，恢復正常的市場。

至於防疫旅館是否因國旅補助計畫開跑而減少，王國材表示，目前仍有2.6萬間防疫旅館房間，且檢疫時間也有縮短，還有不少人改回家檢疫隔離，加上即使防疫旅館不足，也可請家人住一般旅館，隔離者返家檢疫，因此不用太擔心。