迎報復式國旅！台鐵7／22假日增11班自強號　8月祭PASS券76折起

▲暑假出遊人潮升溫，台鐵假日恢復對號列車班次。（圖／台鐵局提供）

記者李姿慧／台北報導

交通部砸55億元振興國旅，7/15起住宿最多可折1300元，預期將帶動出遊人潮，台鐵局今(7/13)宣布，7/22起將恢復假日自強號11班，另8月起將推出TR-PASS三日券4人同行76折起，優惠3200元，等同1人不限次數搭火車連玩3天僅800元。

疫情趨緩，國旅升溫，台鐵旅客也回流，根據統計，台鐵5月日均運量為30.1萬人次，6月35.2萬人次，7月前12天為41.7萬人次，7月日均運量較5月成長約38％，瞄準7/15起振興國旅上路，預期出現報復性旅遊，台鐵也增班因應。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台鐵7/22起至7月底假日復駛11班自強號。（圖／台鐵提供）

台鐵局宣布，因疫情趨緩，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，考量近來國民旅遊需求增加，自7/22起恢復假日自強號11列次，未來將視疫情狀況持續滾動調整恢復班 次。

另為振興鐵道觀光旅遊，台鐵局也宣布推出優惠，台鐵表示，TR-PASS三日券自8/1起至12/31購票享票價優惠，其中TR-PASS三日券一般版全票原價1,800元，優惠價為1,500元，折扣約83折;優待票包括孩童、敬老、愛心900元，再優惠為800元。TR-PASS三日券4人同行版原價4,200元，優惠價為3,200元，等76折，平均1人連3天不限次數搭乘火車僅800元。