「台灣飯店又貴又爛！」網風向一面倒　他提1關鍵逆風

▲有網友指出，台灣的飯店貴又爛。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃麗頻／綜合報導

暑假來臨，國內又掀起一波「國旅潮」，不少人開始規畫出外旅遊的行程。不過近日有網友抱怨，雖然近期國旅很興盛，但實在是很常住到爛飯店，並表示自己不怕花錢，「至少要給相對應的品質吧！」文章曝光後，不少網友身有同感，不過，有人提出「1逆風」的見解。

有網友在PTT發文提到，自己在國內旅遊時，很常住到爛飯店，不僅裝潢超爛，房間和棉被有異味，還有客房服務愛理不理的。像他之前住過一間飯店，打客房服務說要多兩顆枕頭，竟遭服務人員回，「現在我們很忙欸，要等四十分鐘喔」，讓他十分傻眼。

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另外，原PO表示，以前跑日本的時候，一晚日幣18000元（約新台幣3900元）的等級，就讓人很滿意了，「在台灣同價位的不知道是什麼鬼，至少要給相對應的品質吧！」貼文一出，不少網友爆共鳴，「老實說真的，我也有這疑問」、「同感，只有價錢是五星」、「要不是不能出國，我真也不是很想在台灣玩」、「台灣住宿不知道在貴什麼」。

不過，也有人持相反意見，「還是有好的飯店啦」、「有些飯店也是很棒啊」、「還是有飯店跟日本同價位差不多，甚至更舒適一點的。」其中，就有網友提出1點逆風，「住台灣的飯店，不要看到有名又貴就覺得OK，多看看其他人的反饋，價格合適又舒服的旅館、飯店、民宿還是有的！」