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社會 社會焦點 保障人權

嫌2歲兒吵鬧關廁所3天餓死只剩5kg　狠母同居人判刑

▲桃園市林姓男子今年3月間因出生僅半個月兒子哭鬧不停憤而毆打致死，事後辯稱是意外死亡，還舉家搬遷躲刑責，桃檢查明後依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

▲女子將2歲幼兒關進廁所，活活餓死。女子的同居人13日遭高院判刑。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者吳銘峯／台北報導

台北市林姓女子3年多前在酒店上班時，嫌2歲兒子吵鬧不休，竟將兒子關進廁所、逕自出門3天，以致兒子最後活活餓死在廁所中，體重剩不到5公斤。檢方對林女與蕭姓同居男友起訴，林女一審遭判刑8年、蕭男判刑2年。僅蕭男上訴，高等法院二審13日仍改他判刑2年，可上訴。

判決指出，本案發生於2018年底，當時犯案的狠心母親林姓女子年僅21歲。她生下兒子後，就將小孩留在嘉義給母親照顧，自己北上生活。母親因年邁無力照顧，2018年8月間要求林女的哥哥，將當時2歲多的孩子帶到台北，林女遂與哥哥一同在台北市林森北路的租屋處照顧小孩。但2人嫌孩子吵鬧，經常聯手虐待小孩，不但動手毆打，也不按時讓小孩吃飯。

當年9月間，林女開始與蕭姓男友交往，蕭男搬進林女與哥哥的租屋處中，3人共同凌虐小孩。不過林女、蕭男僅交往1個月餘就分手，蕭男搬離租屋處。此時林女對小孩更加苛刻，不但不給予食物、保暖衣物，也不清理小孩的大小便，讓小孩在廁所中「獨居」，小孩也因長期發育受阻，營養狀況嚴重不良。當年11月間，林女將小孩關進廁所後，獨自出門3日。甚至要回家前，林女還在樓下玩夾娃娃機，過癮了才上樓。一開門，小孩已經死亡。

林女報案後，警方到場時也不忍卒睹，發現小男孩遺體骨瘦如柴、體重不到5公斤，一旁環境髒亂不堪，過世前顯然還翻找廁所垃圾桶尋找可以吃的物品，最後餓死時，蜷縮在馬桶旁，身上與躺臥處周邊都有排泄物。檢方偵辦後，依照「遺棄致死」等罪，將林女、林女哥哥、蕭男等人提起公訴。

一審將林女判刑8年，林女哥哥與蕭男均被認定犯下「妨害幼童發育罪」，分別判刑3年與2年。全案僅蕭男上訴第二審，高等法院審理後，13日駁回上訴，仍將蕭男判刑2年。可上訴。

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