獨自開上高乘載車道　遭警攔下開罰單！美孕婦喊：肚中胎兒也算人

▲孕婦表示未出世的嬰兒也算1人，示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫NegativeSpace）

實習記者楊欣倫／綜合報導

兩週前，一名美國孕婦在德克薩斯州達拉斯市的高乘載車道（HOV lane）上行駛時，遭警員攔下並開罰單，警員表示車內沒有其他人，違反高乘載規定，但孕婦反駁說自己已經懷孕34週了，肚子裡的寶寶算是第2個人。此事曝光後引起外界討論。

據《CNN》、《達拉斯晨報》報導，美國一名孕婦布蘭迪．波托尼（Brandy Bottone）兩週前獨自行駛在德州達拉斯市的高乘載車道上，由於高乘載車道僅供乘載2人以上汽車行駛，因此警員見狀便將她攔下，並詢問車裡是否有其他人，她回答「是的」，並指著肚子說腹中的嬰兒是第2個人。

▲高乘載車道，示意圖非當事車道。（圖／取自免費圖庫iStock）

然而警員卻不買帳，表示未出世還在母體內的嬰兒不能算數，這讓波托尼感到非常震驚，說「鑑於最近發生的一切，我並不想在這做出太大的政治立場，但你明白這是一個嬰兒嗎？」可惜的是，這番說詞並沒有說服現場的警員，對方對她不理不睬，還說「老實說，妳如果要打這個官司，我能肯定這不會成功」。

由於先前美國最高法院才裁定聯邦憲法沒有賦予女性墮胎的權利，且德州與其他由保守派官員領導的州一樣，一直在推動限制墮胎的政策，並在刑法中將胎兒或未出生的嬰兒定義為「人」。這對未來的醫療保健和生育問題將產生重大影響，因此波托尼的事件曝光後，掀起不少討論。

前洛杉磯縣檢察官洛尼．庫姆斯（Loni Coombs）就說，波托尼的經歷預示了未來與胎兒人格相關的法律糾紛，「如果我們說胎兒是一個人，那麼作為一個人還有很多其他權利，也會在法庭上被提起訴訟，例如，我的胎兒是否有資格獲得稅收減免？是否有資格獲得公民身份？有資格獲得子女撫養費嗎？這些都是可能會在法庭上提起訴訟的問題」。

事後波托尼受訪時也表示，警員的做法讓她非常氣憤，「我不得不浪費時間去為一張我認為我不應該得到的罰單而進行申訴。」至於最高法院上個月的裁定，她則未發表自己的看法。目前達拉斯縣相關單位和德州交通部沒有回應此事。