「石化教父」發監前逃大陸7年罹癌返台　保外就醫中再吃偷渡罪

▲前總統馬英九(右)曾接見時任全國工業總會理事長陳武雄。（圖／翻攝總統府網站）

記者劉昌松／台北報導

有「石化教父」之稱的和桐集團創辦人陳武雄，因涉和鑫光電內線交易案，7年前遭判刑2年6個月定讞後，畏罪潛逃出境，去年才為了治療癌症，主動搭機返台，立即遭檢警查出通緝犯身分；陳武雄歸案後，因病「保外就醫」，並未在監服刑，台北地檢署13日再以明知被禁止出入境而偷渡出境罪，依《入出國移民法》起訴陳武雄。

陳武雄曾任工總理事長，總統聘任無給職國策顧問，除因內線交易罪遭判刑確定外，也涉嫌台灣優力連鎖加油站詐貸18億元案，正由法院審理中。

判決指出，陳武雄以和桐公司的法人代表身分，擔任和鑫光電公司董事，2003年間，得知和鑫光電用假交易美化財報，被證交所察覺要求重編，提前在和鑫光電公告這個利空消息前2個月，以每股19元到25元不等大量出脫持股，規避損失達3573萬餘元，二審被依《證交法》內線交易罪，判刑2年6個月，併科罰金200萬元，最高法院在2015年7月間駁回上訴定讞，同時也發函相關機關，禁止陳武雄出入國境。

沒想到陳武雄仍在發監前落跑，被檢察官發布通緝，直到2021年間，因為罹癌需要接受治療，直接買了機票搭機返台，陳武雄坦承先前是以偷渡的方式出境，但一下說是從桃園出境，一下又說是在金門找人接應，但無論如何，都是明知遭禁止而偷渡出境，被檢察官依法提起公訴。