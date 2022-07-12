萬安演習25日登場　這三里首示範「車停、人就近疏散」

▲萬安42號演習，台北市仁愛路淨空畫面。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部規劃今年「萬安45號演習」將於25日至28日下午1時30分至下午2時進行，採「有預警、分區」方式，區分本島北、中、南、東部及澎湖、金門、馬祖等7地區，各實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通管制與戰災搶救等演練。

國防部進一步指出，7月25日於北部地區實施，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市與新竹縣；7月26日於中部地區實施，包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣；7月27日於南部地區實施，包括台南市、高雄市與屏東縣；最後，7月28日則於花東、金門、馬祖與澎湖地區實施。

演習課目包括，各地方政府民防管制中心依防情狀況，執行警報傳遞與發放，輔以「空中威脅告警系統」，發送手機告警訊息，協助通知防空警報；在防空警報發放後，由軍、憲、警及民防值勤人員，引導民眾實施疏散避難及交通管制，並執行各項經建設施搶修、傷患救護等戰災搶救演練。

此外，國防部指出，此次萬安演習特點，為分別由台北信義區廣居里、台中市南屯區豐樂里、台南市永康區東橋里，首次驗證「車停、人就近疏散」的防空疏散避難作為。上述三里聽聞防空警報後，車輛停靠於道路兩側，駕駛及乘員要下車，並依里長及警察引導，進入防空疏散避難設施。

對於演習期間，民眾若未接收到飛彈空襲告警訊息將如何處置？國防部回應，防空演習主要以「防空警報發放」為主，輔以飛彈空襲告警訊息，使國人及時掌握飛彈空襲資訊，迅速實施疏散避難。

國防部也說，在空襲警報台、飛彈空襲告警訊息完善之前，各直轄市、縣（市）政府將透過電視台、廣播臺、村（里）辦公室、學校廣播系統以及地方政府警察局巡邏車廣播補足能量，各地方政府的民防團隊亦提供協助及引導，不致有所缺漏。

▼國防部12日說明今年萬安演習規劃。（圖／國防部提供）