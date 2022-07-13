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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「司法聯盟鏈」啟動　數位證據保存及監管受認證

▲▼司法聯盟鏈建置記者會，法務部長蔡清祥。（圖／法務部提供）

▲司法聯盟鏈正式啟動。（圖／法務部提供）

記者吳銘峯／台北報導

法務部推動「司法聯盟鏈」平台之建置，並於13日正式啟動，並公布「司法聯盟鏈建置及標章」。法務部長蔡清祥表示，「司法聯盟鏈」是法律與科技之結合，以贏得人民信任為目標，將來不論對偵、審程序都會有很大幫助，更有效率確認數位證據之同一性。

有鑑於數位證據的證據能力，在法庭上經常成為攻防重點，常常數位資料還沒解鎖、解密，就被律師團攻擊，最後失去證據能力，無法定罪。因此司改國是會議決議，希望能建置完備的證據監管制度，而蔡清祥表示，他5年前在調查局長任內，就著手開始研究利用「區塊鏈」技術來辦案，這也促成這次「司法聯盟鏈」平台之建置。

法務部取材民間高科技業者已十分普及之區塊鏈技術，自去年1月起，主動邀集司法院、臺灣高等檢察署、調查局和內政部警政署等單位，共同推動「司法聯盟鏈」。5個初始會員機關經過緊鑼密鼓召開會議研商，在去年10月20日達成共識會議，確認後續推動期程積極辦理。期間並陸續加入財團法人資訊工業策進會科技法律研究所、科技部所屬之國家實驗研究院國家高速網路與計算中心等協力合作完成國家級區塊鏈平台，更加提升其公信力。最終，「司法聯盟鏈」平台於13日正式上路並公布標章。

在發表記者會上，行政院政務委員羅秉成以自身當律師的經歷，說明數位證據在法庭攻防上極為重要，故此，「司法聯盟鏈」正式上路後，相信會有更多不同部門的夥伴能共同參與。另外司法院秘書長林輝煌也上台致詞，對於法務部勇於承擔平台架構，以及各初始會員機關共同合作努力，使「司法聯盟鏈」能夠順利建置上鏈表達感謝之意。

「司法聯盟鏈」是以獨立節點分散式儲存規劃架構，確保資料透明，法務部已正式向經濟部智慧財產局申請b-JADE證明標章，b-JADE乃將「司法聯盟鏈」英文名稱，Blockchain-applied Judicial Alliance for Digital Era，透過區塊鏈應用凸顯，簡寫JADE更有運用區塊鏈技術，讓數位證據如璞玉一樣純潔無暇、真確而無可取代。

▼司法聯盟鏈推手，法務部長蔡清祥致詞。（圖／法務部提供）

▲▼司法聯盟鏈建置記者會，法務部長蔡清祥。（圖／法務部提供）

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