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屏東鹽埔鄉每人發1千消費金　領取時間曝！逾時未領視同放棄

▲▼屏東縣鹽埔鄉公所。（圖／翻攝自Google Maps）

▲屏東縣鹽埔鄉鄉公所從7月25日至8月15日期間，發放給每位鄉民每人1000元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／屏東報導

又可以領錢了！為了減緩疫情對經濟的衝擊，屏東縣鹽埔鄉公所與鄉代會研議後，決定發放給鹽埔鄉鄉民每人1000元，符合資格的鄉民只要在7月25日至8月15日期間，攜帶身分證和印章到指定現場即可領取，逾期未領視同放棄。

鹽埔鄉鄉長呂家萱表示，為了減緩疫情對經濟的衝擊，也補貼鄉民健康照護負擔，鄉公所將發放1000元給每位鄉親，領取須知及委託書將陸續發送到各戶人家，鄉親須在期限內領取消費金，逾期未領就視同放棄。

▲▼屏東縣鹽埔鄉從7月25日至8月15日期間，發放給每位符合資格的鄉民每人1000元。（圖／翻攝自鹽埔鄉鄉公所網站）

▲鹽埔鄉振興經濟消費金發放時間表公布。（圖／翻攝自鹽埔鄉鄉公所網站，下同）

在領取資格方面，鹽埔鄉公所表示，只要是今年1月1日(含)前，設籍在鹽埔鄉的鄉民都可領取補助金，新生兒則須在8月15日(含)前出生，出生登記設籍於鹽埔鄉，且父母之一須在今年1月1日前就設籍在鹽埔鄉。

此外，如果是本人領取，須攜帶身分證正本和印章，若委託他人領區，須攜帶委託人身分證正本、受託人身分證正本和印章，以及簽署好的委託切結書。如果一家人委託同1人代領，代領人須年滿18歲，並攜帶身分證正本和印章，以及戶口名簿或戶籍謄本正本，同樣要簽好委託切結書。

▲▼屏東縣鹽埔鄉從7月25日至8月15日期間，發放給每位符合資格的鄉民每人1000元。（圖／翻攝自鹽埔鄉鄉公所網站）

鄉公所強調，如有發燒、感冒、咳嗽等上呼吸道症狀者，盡量請人代領，或於7月25日後再前往鄉公所領取，為減少群聚，建議同戶最好儘委託1人代表領取即可。

▲▼屏東縣鹽埔鄉從7月25日至8月15日期間，發放給每位符合資格的鄉民每人1000元。（圖／翻攝自鹽埔鄉鄉公所網站）

▲▼屏東縣鹽埔鄉從7月25日至8月15日期間，發放給每位符合資格的鄉民每人1000元。（圖／翻攝自鹽埔鄉鄉公所網站）

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