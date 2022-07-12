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師大大傳所媒體素養營　「密室逃脫」培養屏東學子體識讀力

▲臺灣師範大學大眾傳播所師生於7月18日至20到路關國民中小學舉辦媒體素養營 。（圖／臺灣師範大學大眾傳播所媒素營提供）

▲臺灣師範大學大眾傳播所師生於7月18日至20到路關國民中小學舉辦媒體素養營 。（圖／臺灣師範大學大眾傳播所媒素營提供）

記者陳崑福／屏東報導

臺灣師範大學大眾傳播所師生從7月18日至20日，於屏東縣大路關國民中小學舉辦媒體素養營，課程包含媒體素養、網路霸凌與多元平等3大主題，首次結合密室逃脫，讓學生透過情境互動與團隊合作進行學習。

臺師大媒素營今年跳脫傳統的營隊設計，將時下流行的密室逃脫融入教案設計，讓學生們透過情境提供的資訊，找出對遊戲直播主阿琳進行網路霸凌的幕後黑手。活動組組長廖彥琳表示，透過遊戲劇情的編排，以影片和新聞做為線索，能讓學生切身了解遭受網路霸凌的處境，同時訓練辨讀資訊真偽的能力，以培養學生獨立思考，而非單方面地給予觀念。

課程組組長紀婷文表示，營隊透過問卷事先了解學生偏好後，以社群媒體中的「網紅」為主軸，讓學員親自體驗網紅背後所需付出的努力；也帶領學生進一步了解，媒體如何形塑社會中的性別刻板印象，期望透過大量的案例分析與小組討論，讓學生建立多元的價值觀。

媒素營總召柴涵真表示，在疫情嚴峻的情況下，同學依舊努力維持營隊進行。從前期的田野調查，分析學生們的興趣愛好、網路使用習慣，及了解其主要關注議題；到資料搜集完成後，不斷討論進行課程規劃。而籌備後期更邀請到深耕媒體素養教育多年的新北市北新國小張嘉倫老師，二次進行教案修正的協助，期望媒體素養也能以輕鬆詼諧的方式進行教學。

指導教授陳炳宏表示，媒素營舉辦迄今邁入第10屆，希望透過營隊的課程和活動的結合，強化數位新世代使用媒體與網路的正確觀念與態度，並鼓勵活動參與的同學在營隊結束後，能繼續發揮自己的影響力，將在營隊學習到的觀念與知識，跟更多的朋友與家人分享，一起推廣與落實媒體素養教育。

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