領錢囉！屏東鹽埔鄉發振興現金每人1千　萬丹代表會也通過發放

▲鹽埔鄉發放振興現金每人千元 。（圖／取自鹽埔鄉長呂家萱臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉公所經代表會審查通過發放1000元振興經濟消費現金，將在16日起發放；另萬丹鄉民代表會臨時會今(13)日也通過發放振興消費現金，這是縣內第8個發放公所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鹽埔鄉代會基於減緩疫情對經濟、消費衝擊，通過發放鹽埔鄉親每人1千元的振興經濟消費現金。鄉長呂家萱表示，預估編列經費約2千4百萬元；凡於今年1月1日（含當日）以前戶籍已設置在鹽埔鄉，且在6月15日前仍設籍者（不含於發放日前死亡者）；新生兒在今年8月15日（含當日） 前登記戶籍於鹽埔鄉，且父母其中一人也是符合領取資格之鄉親，都能領取1千元的消費金。

發放作業將於7月16、17日；23、24日，依排定時間到全鄉12村發放；鄉親可持身分證及印章，或簽委託書請代領人至各村指定地點領取。無法在指定日期領取的鄉親，可於7月25日至8月15日上班時間，到鄉公所領取。逾期未領取者視同放棄權利，不再發給。

▲萬丹鄉代表臨時通過發放振興消費現金。(取自簡天屏臉書)

另萬丹鄉代表臨時會今(13)日也通過發放防疫紓困金；代表會主席簡天屏臉書PO文、照「因應疫情影響，從去年起已有三地門、里港、新園、屏東市、新埤、九如、鹽埔等7個鄉鎮市發放防疫振興金。萬丹鄉在代表會與鄉公所的一起努力下，今日在臨時會上提案，並經在場所有代表一致通過發放防疫紓困金，藉以減輕鄉親健康照護的負擔，刺激消費活絡地方經濟。鄉公所仍須考量財政情況研議發放金額。詳細實施發放細節，將促請鄉公所儘速擬定後公告」。