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農委會補助380萬元　助池上農會舉辦秋收稻穗藝術節

▲2017年池上秋收稻穗藝術節邀請伍佰 Wu Bai&China Blue演唱。（圖／記者楊漢聲攝）

▲2017年池上秋收稻穗藝術節邀請伍佰 Wu Bai&China Blue演唱。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪協助台東縣池上鄉農會向農委會爭取380萬元經費補助辦理「2022池上秋收稻穗藝術節」活動。池上秋收稻穗藝術節已成為台東池上秋收時最具代表性的重要活動，將於今年10月28日至30日在池上鄉萬安村天堂路稻田區舉行，主辦單位邀請周華健、周蕙、Matzka來表演，在黃金稻穗中，一起激盪出音樂藝術的火花。

池上秋收稻穗藝術節從2009年開始，至今將邁入第14年，從2009年邀請鋼琴王子陳冠宇鋼琴獨奏點亮池上，另有優人神鼓演出「時間之外」、張惠妹為故鄉吟唱的「土地之歌」，雲門舞集三次演出的「稻禾」、「松煙」、「十三聲」，每年都邀請知名的歌手或藝術表演者一起來傳唱敬天謝地的信念以及農村、土地的美好。劉櫂豪表示，他特地於2020年邀請蔡英文總統，2021年邀請賴清德副總統來到池上秋收稻穗藝術節，欣賞農田作為舞台，藝術作為橋樑，連繫人與自然，探討地域文化的承傳與發展，重振現代化過程中的傳統農業地區，秋收稻穗藝術節是希望透過藝術與土地的力量、當地人民智慧以及社區的資源，共同振興當地農村的面貌與美學。

劉櫂豪表示，池上秋收稻穗藝術節能夠獲得大家的迴響與支持，最主要是在地社區及農民的充分配合，社區內從學生到農民一起當志工，同時配合藝術節時程，計算播種收割時間，才能打造出整片金黃的稻田做為展演的舞台，在地人攜手合作，把池上推上國際舞台，這是池上最美的風景。2022年池上秋收稻穗藝術節將邀請周華健、周蕙、Matzka來展演，在疫情干擾大家生活的時刻，期待能夠用藝術表演來撫慰心情。

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