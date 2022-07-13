台東推HFS健康照護旅宿認證　45家旅宿業讓遊客住的安心

▲台東縣府推HFS健康照護旅宿認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府繼去年率全台各縣市之先，推動「友善特色旅宿國際認證計劃」，今年鼓勵旅宿品質持續升級，再推「HFS健康照護職場(旅宿)認證」，通過A級認證的旅宿裝設有遠距照護視訊設備，並可連線至高雄市立小港急診專科醫師進行會診，讓黃金救援第一時間能有醫師視訊指導，大幅提升照護強度，讓來訪旅客不僅住得開心，更能住得安心。

台東縣政府表示，全縣南北狹長達176公里，是全台跨距最長的縣市，即便醫療資源相對集中的台東市也只有一家區域等級醫院，為改善醫療資源缺乏的現況，「慢經濟」指導方針致力提升醫療量能，透過科技升級克服環境限制。

交觀處說明，日前舉辦推行HFS健康照護職場(旅宿)認證與高雄市立小港醫院與興誠服務管理訓練機構合作，由高雄市立小港醫院院長郭昭宏擔任總指導顧問、醫務秘書陳煌麒主持，並安排3位專科護理師來到台東現場為旅宿業者進行教學。截至目前已培訓45家旅宿業，超過200名從業同仁取得AED(自動體外心臟電擊去顫器)、CPR(心肺復甦術)、BTLS(基本創傷救命術)，共3張急救證照，並設立A級、B級、C級三種等級認證，通過A級認證的旅宿，並可與高雄市立小港急診專科醫師連線進行會診視訊指導，將能大幅提升照護強度。

參與的學員指出，自己在第一次進行CPR壓胸學習時，很擔心力道掌握不佳，但在護理師親自示範與指導下，大家都確實學會要領。「賞星月沐民宿」負責人張家豪說，能完成急救課程心裡很感動，即便大家都不願意遇到需要進行急救的狀況，但這絕對是必備技能，讓旅客在住宿時更有保障；太麻里金針山區「環山雅築民宿」負責人楊順明則表示，金針山區域沒有診所，從金針山到太麻里鎮上要翻越兩座山，交通時間約40分鐘，申請A級認證除了希望回饋在地居民，也讓旅客獲得更深一層保障，歡迎旅客安心入住！