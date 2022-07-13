送信途中幫救火！暖心郵差成英雄　驚險瞬間「只擔心阿嬤昏倒了」

▲大湳郵局郵務士張浩穎送信途中協助救火。（圖／里長柯文良拍攝）

記者李姿慧／台北報導

暖心郵差成救火英雄！桃園大湳郵局郵務士張浩穎日前送信途中，發現某戶人家竄出濃煙，按門鈴無人應答後，透過里長聯繫住戶遠端開門，不顧濃煙瀰漫衝入屋內，將燒焦起火的瓦斯爐關閉，回想驚險瞬間，張浩穎說，「他沒想太多，只擔心這戶阿嬤昏倒在屋內。」該郵務士熱心救火義也將舉獲郵局提報表揚。

31歲的張浩穎職業軍人退伍，考進大湳郵局擔任郵務士迄今已3年多，7/8上午當天一如往常送信，經過某戶人家聞到燒焦味，看到該住戶60多歲阿嬤的摩托車停在家門口，以為是阿嬤正在家煮東西燒焦了，因此繼續投遞，未料返回途中，發現該戶人家門口竄出濃煙，他拋下車子衝向前急按門鈴，卻無人應答，他擔心阿嬤是否在家昏倒或出事，趕緊奔往旁邊里長家通報。

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張浩穎說，里長得知後，馬上與該住戶家人聯繫，阿嬤的兒子正在上班，恰巧大門採用電子鎖可遠端遙控，該住戶兒子協助開門後，他與里長衝進屋內，客廳和廚房全是濃煙，但卻找不到阿嬤，接著發現起火點在廚房，瓦斯爐上的鍋子正在煮東西已燒焦，瓦斯爐也燒到強化玻璃爆裂了。

▲瓦斯爐已燒到強化玻璃爆裂。（圖／里長柯文良拍攝）

接著張浩穎不顧濃煙和高溫，衝向前去將瓦斯爐的火關掉，原想上二樓尋找阿嬤，卻因濃煙嗆到他無法呼吸，被迫撤出屋外，交給趕到現場的消防員搜救和處理。

回想驚險瞬間，張浩穎說，有人說這樣進去很危險，萬一瓦斯爆炸怎麼辦，「但當時我沒有想太多，只擔心阿嬤在裡面昏倒了，會有危險。」所幸後來發現阿嬤只是跟鄰居去打疫苗並不在家。

桃園大榮里里長柯文良說，當時他在家中雖有聞到燒焦味，但到處看都沒發現，所幸後來郵差送信時發現隔壁門冒出濃煙，他趕緊與該住戶兒子連繫，告知家裡失火了，該住戶遠端操控開門後，一進去發現濃煙很大，他趕緊打電話通報一一九，接著衝進屋內，郵差也跟著進去，發現起火點後將瓦斯關掉。

柯文良說，其實救火並非郵差工作，他可以不用管，但他很熱心協助，防止火災擴大，大家都很感謝郵差，因此他特地打電話給中華郵政，希望可表揚郵差。

▲大湳郵局郵務士張浩穎送信途中協助救火將獲表揚。（圖／里長柯文良拍攝）

大湳郵局表示，張浩穎熱心助人，內部已經提報表揚和記嘉獎，他平常就是個很熱心的人，投遞過程對動作慢的老人家會特別協助。

該住戶事後也到大湳郵局送飲料並當面致謝，讓張浩穎相當感動，張浩穎笑著說，這些住戶就像認識很久的鄰居，天氣熱也常請他喝飲料，這件事對他來說僅是舉手之勞而已。