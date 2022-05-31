5月郵件「暴增30萬」　中華郵政靠這招撐過郵差確診潮

▲中華郵政5月包裹量大增30萬件，部分郵局郵差確診，人力吃緊。（圖／中華郵政公司提供）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，除民眾有大量寄送端午禮盒和包裹需求外，受疫情影響，電商網購量也大增，讓中華郵政今年5月全台包裹量爆增30多萬件，由於各地郵局頻傳郵差確診，也讓部分郵局人力吃緊，中華郵政公司表示，雖有郵局人力受疫情影響，但不影響包裹和物流投遞，「端午郵件和包裹都可以正常收到。」

各地郵局頻傳有郵務士確診，其中新北市中和郵局近日也傳出30名郵差染疫，由於中華郵政5月和端午節包裹量大增，部分人力不足郵局面臨考驗，中華郵政公司表示，今年5月包含端午包裹，整體預估有380萬件包裹和物流件，比去年5月增加30萬件，多了8%。

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中華郵政表示，今年5月增加的30萬件包裹郵件中，電商平台交寄的增加了14萬件，是否與疫情有關仍待分析，但確實與去年的投遞量相比出現成長。

▲中華郵政5月包裹量大增30萬件，部分郵局郵差確診，人力吃緊。（圖／中華郵政公司提供）

針對端午投遞高峰，有部分郵局傳出有郵差確診，中華郵政公司表示，雖然部分郵局人力受到疫情影響，但不會影響物流件數的投遞，透過人力調配和投遞順序調整，仍可如常依照時效服務，根據統計，各局出勤人數平均可達到9成8出勤率，因此包裹和快捷物流件數投遞可以如常提供，「端節郵件不用擔心，都可以正常收到。」

中華郵政表示，因正值疫情期間，也接近端午，因此也已要求各地郵局，投遞信件和包裹時，要加強關懷獨居長者，如果有發現需要協助的，以及需要做些聯繫溝通的，要立即加強服務，並關懷獨居長者。