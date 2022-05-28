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快訊／台南市善化區科技公司傳火警　廠內消防設備啟動迅速滅火

▲台南市科技公司28日下午傳出火警，該公司設置系統消防設備，在火警初期即偵測並啟動滅火機制，在消防人員出水助攻下，火勢迅速撲滅未釀成災情。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市科技公司傳出火警，該公司設置系統消防設備，在火警初期即偵測並啟動滅火機制，在消防人員出水助攻下，火勢迅速撲滅未釀成災情。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區大利二路1家科技公司，28日下午傳出火警，台南市消防局據報出動大批消防人車前往搶救，消防人員到場發現，該公司有設置系統消防設備，在火警初期即偵測到，並啟動滅火機制，在消防人員出水助攻下，火勢迅速撲滅，幸未釀成災情。

台南市消防局119報案台，於28日下午5時16分許據報，台南市善化區大利二路1家科技公司發生火警，119馬上出動南科、善化、安定、新市分隊、新化中隊及第四大隊各式消防車12部及人員20多人前往搶救。

▲台南市科技公司28日下午傳出火警，該公司設置系統消防設備，在火警初期即偵測並啟動滅火機制，在消防人員出水助攻下，火勢迅速撲滅未釀成災情。（圖／民眾提供，下同）

南科車組迅速到場，發現該公司有設置系統性消防系統，在火警發生初期即自動偵訊到，並發出警報、啟動滅火機制，消防人員馬上布水線射水助攻，火勢迅速撲滅，僅燒燬廠內面積約1平方公尺成堆鋰電池，未擴大釀災及有人員受困受傷。

▲台南市科技公司28日下午傳出火警，該公司設置系統消防設備，在火警初期即偵測並啟動滅火機制，在消防人員出水助攻下，火勢迅速撲滅未釀成災情。（圖／民眾提供，下同）

台南市消防局第四大隊指出，工廠火警稍一不傎即易釀成重大災情，造成嚴重財損，消防局一直加強工廠等相關機構消防安檢，其目的就是確保消防系統能在火警初期即發生作用，本案因消防系統有落實維護，並在發生火警時確實啟動，才能免於一場可能的災情，值得肯定嘉許。

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