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花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

▲▼交車典禮在花蓮縣政府南側廣場辦理，由縣長徐榛蔚出席主持。（圖／花蓮縣政府提供下同）

交車典禮在花蓮縣政府南側廣場辦理，由縣長徐榛蔚出席主持。（圖／花蓮縣政府提供下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣南北狹長，家長深為接送學生上下學的壓力困擾，為減輕家長的負擔，同時考量學生上下學安全，經花蓮縣政府爭取專款補助，獲教育部核定經費近新台幣1655萬元，汰換已屆使用年限交通車，受補助學校包括鳳林國中、光華國小、月眉國小、新社國小及立山國小等5校共5輛交通車，12日在花蓮縣政府南側廣場辦理交車典禮。

▲▼交車典禮在花蓮縣政府南側廣場辦理，由縣長徐榛蔚出席主持。（圖／花蓮縣政府提供下同）

活動一開場由豐濱鄉新社國小帶來活潑可愛的原住民族舞蹈表演。縣長徐榛蔚表示，對偏遠的學生就學權利特別重視，感謝所有第一線校長對於教育的堅持與重視，也感謝花蓮縣議會的支持與肯定，花蓮縣政府除積極提升花蓮的智慧教育，也積極向中央爭取經費，讓校園的設施、設備都能夠翻新，給予學子最好的學習資源與學習環境，不僅貼近教學現場，更符合目前現代教學科技。

▲▼交車典禮在花蓮縣政府南側廣場辦理，由縣長徐榛蔚出席主持。（圖／花蓮縣政府提供下同）

活動開場由豐濱鄉新社國小帶來活潑可愛的原住民族舞蹈表演。

徐榛蔚說，此次向教育部積極爭取學生上下學之交通車補助，就是希望能夠減輕家長接送學子的負擔，讓學生不僅可以每天安心到校上學，家長們也可以安心工作。而對於部分汰換車輛，縣府亦將調查所屬各局處、機關及鄉鎮市公所是否有使用需求，希冀透過媒合移撥賡續使用，發揮資源的最大效益，協助同樣需要幫助的人。

▲▼交車典禮在花蓮縣政府南側廣場辦理，由縣長徐榛蔚出席主持。（圖／花蓮縣政府提供下同）

受贈學校學生開心歡呼。

典禮邀請鳳林國中的學生分享自己搭乘交通車感想，讓大家實際瞭解花蓮縣政府提供交通車的用心與美意，確保學生就學安全，讓學生在學習的過程中可以快樂平安成長。

徐榛蔚於交車典禮中親自頒授車鑰匙予各校校長，並邀請關心花蓮縣教育的多位議員及貴賓合影留念。教育是孩子的希望，花蓮縣政府將持續努力，協助提供優質的學習環境，帶動花蓮教育品質提升。

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