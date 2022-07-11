分科測驗物理科防疫隔板入題　高中老師認為「難易中等」

▲分科測驗第一節考物理，試考生認為試卷具鑑別度。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗今（11日）首日第一節考物理科，今年防疫隔板、韋伯太空望遠鏡、核能安全等議題入題，入闈協助審題的高中老師認為，今年試題取材廣泛，試卷注重高中物理概念是否融會貫通，整份試卷「難易中等」；另入闈協助審題的試考生則認為，今年物理取材生活化，包括防疫隔板等，試卷著重電磁學，計算量則略少，整份試卷具高鑑別度。

分科測驗今天首節考物理，根據大考中心統計，共1萬5944人報考，入闈協助審題的高中物理老師認為，今年試題取材廣泛，從測驗基本概念的牛頓第二運動定律，還有取材自科學及生活情境題目，例如第15題考磁力在核融合反應器的應用，以及科學素養閱讀題目，像是力學在韋伯太空紅外線望遠鏡的應用，加上聲波繞射的應用這類的實驗情境題，試卷著重在考生能否融會貫通，以及加入生活經驗及學術情境，整份試卷「難易中等」。

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▲北市高中物理科教師群表示，今年物理試題難度偏高。（圖／記者湯興漢攝）

入闈協助審題的試考生則認為，今年物理取材生活化，像是在疫情中常見的防疫隔板，也有讓學生作答時仍透過文本閱讀，增進課外知識的科普文本，像是瑞立擴音器等，並較往年新增混合題型，而試卷著重電磁學，整體而言，觀念題型多，強調破題切入點，計算量則略少，著重物理概念應用，整份試卷具高鑑別度。

北市高中物理科教師群表示，今年為新課綱的第一年，出題老師為簡化計算，出了不少直接算式選項，非常用心設計試題，對學生極具挑戰性，今年物理試題難度偏高，考生需要思考與計算時間長，符合新課綱探究與實作的素養目標與課程標準，情境題多且需要花時間閱讀，題型計算層級較往年提升，整體而言，試卷難度偏高，選擇題與計算題都有相當水準。

