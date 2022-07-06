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駐越秘書豪擲百萬住飯店買LV包　貪官判8年8月...落寞入獄畫面曝

▲▼ 前駐越代表處秘書蕭裕文 。（圖／記者劉昌松攝）

▲蕭裕文涉嫌圖利留學代辦業者，還有巨額來源不明財產，判刑8年8月定讞，今發監入獄。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

外交部前駐越南代表處一等秘書蕭裕文，因利用職務機會，放水讓27人取得學生簽證來台，圖利仲介業者，又在任職3年都沒動用薪資存款的情況下，花費近百萬住大飯店，還買了20個LV名牌包、共值65萬元，被最高法院依貪污圖利、財產來源不明罪判刑8年8月，褫奪公權4確定，台北地檢署6日傳喚蕭男到案發監服刑。

判決指出，蕭裕文在2010年11月到2013年1月間，擔任外交部駐越南代表處秘書，承辦業務包括核發學生簽證，卻從2011年年底，勾結越南當地留學仲介曹保麟，在22個工作天內，讓27名不會中文的越南學生免經代表處面試，就取得學生護照來台，藉此圖利曹收取仲介費用。

雖然全案沒有查出蕭和曹之間的不法金流，但蕭在犯罪時起算的3年內，自行承租越南河內市的PAN HORIZON HOTEL，月租約美金2300元，總共住約2年，花費新台幣近百萬，又花了近65萬元頻繁買進LV皮件，還存入、結售美元折合新台幣約30萬元，而這些鉅額開銷都沒動用到任何薪資存款。

蕭裕文辯稱，資金來源是他從台灣運黃金去賣，加上投資越南不動產所得，但法院調查，蕭裕文從台灣託運的貨物清單從鞋子、CD、恐龍模型等品項，紀錄鉅細靡遺，就是沒有黃金，又說不清自己投資的不動產位置，因此不採信他的辯詞。

值得一提的是，原本北檢起訴認為蕭私藏的LV多達83個，但高院更二審認定，其中63個皮件是在犯罪時間之前購得，不能算入不明財產，最後依22個圖利罪、財產來源不明罪，共判處蕭裕文徒刑8年8月、褫奪公權4年，並宣告沒收LV等不明財產，案經上訴最高法院在6月遭駁回而確定。

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