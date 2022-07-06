兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

▲第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍4日在甌海舉行，包括南京大學、中山大學、西安交通大學、鄭州大學等19名台生和10餘位溫州醫科大學學生參與，透過研討琦君著作的特色「鄉愁」，從筆觸間走進溫州甌越民俗風情的舊時光。

大陸作家協會會員、民間文藝家協會會員周吉敏以琦君作品《春節憶兒時》文中的「宰豬」、「撣塵」、「祭灶」、「分歲酒」等過年習俗，講到灰湯粽、月光餅、甌柑等具有當地特色的傳統風物，加上南戲故里鄉村演劇的特色戲俗，闡述上世紀初溫州民間的甌越民俗風情之美。

就讀南京大學的台生韓同學表示，琦君筆下的甌海風情和清新溫暖的文筆，讓人倍感親切，「在溫州的短短幾天，學習到了許多，也感受到來自溫州的溫暖和親切。」

中山大學的台生吳同學則認為，此次活動除增進兩岸同學們之間的交流，還增加他對溫州的認識，見識到溫州的風情和人文環境，「未來也許會選擇到溫州就業生活。」

溫州大學台籍教師許晉銘從琦君文化出發，他提到，「兩岸同屬中華民族，這種歷史文化的聯結始終在我們的經濟文化社會中體現出來，隨著兩岸融合發展的推進，越來越多的台青會到大陸求學就業，追夢築夢。」

琦君的故鄉在溫州甌海，畢生著作包括散文、小說及兒童文學在內共55種，許多文學作品皆出現在海峽兩岸的高、中、小學教科書內。溫州近年也藉由打造琦君「兩館」、設立琦君散文獎、舉辦琦君文化節、琦君研究高峰論壇等方式，強化琦君文化建設，以琦君文化成為當地兩岸交流的金名片。