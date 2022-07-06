　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

▲第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍。（圖／主辦方提供）

▲第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍。（圖／主辦方提供，下同）

記者魏有德／綜合報導

第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍4日在甌海舉行，包括南京大學、中山大學、西安交通大學、鄭州大學等19名台生和10餘位溫州醫科大學學生參與，透過研討琦君著作的特色「鄉愁」，從筆觸間走進溫州甌越民俗風情的舊時光。

▲第十二屆琦君文化節兩岸青年研學沙龍。（圖／主辦方提供）

大陸作家協會會員、民間文藝家協會會員周吉敏以琦君作品《春節憶兒時》文中的「宰豬」、「撣塵」、「祭灶」、「分歲酒」等過年習俗，講到灰湯粽、月光餅、甌柑等具有當地特色的傳統風物，加上南戲故里鄉村演劇的特色戲俗，闡述上世紀初溫州民間的甌越民俗風情之美。

就讀南京大學的台生韓同學表示，琦君筆下的甌海風情和清新溫暖的文筆，讓人倍感親切，「在溫州的短短幾天，學習到了許多，也感受到來自溫州的溫暖和親切。」

中山大學的台生吳同學則認為，此次活動除增進兩岸同學們之間的交流，還增加他對溫州的認識，見識到溫州的風情和人文環境，「未來也許會選擇到溫州就業生活。」

溫州大學台籍教師許晉銘從琦君文化出發，他提到，「兩岸同屬中華民族，這種歷史文化的聯結始終在我們的經濟文化社會中體現出來，隨著兩岸融合發展的推進，越來越多的台青會到大陸求學就業，追夢築夢。」

琦君的故鄉在溫州甌海，畢生著作包括散文、小說及兒童文學在內共55種，許多文學作品皆出現在海峽兩岸的高、中、小學教科書內。溫州近年也藉由打造琦君「兩館」、設立琦君散文獎、舉辦琦君文化節、琦君研究高峰論壇等方式，強化琦君文化建設，以琦君文化成為當地兩岸交流的金名片。

ET快訊
黃嘉千「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光
獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場
攻頂雪山！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡
救了立委蔡易餘一命的車是它！被撞翻覆僅輕傷
下班帶傘！11縣市大雨特報　下週可能又有颱風
星巴克連續3天買一送一！　少見的週末優惠來了
黃嘉千陷《爸爸去哪兒》魔咒！　播出9年「4對夫妻離婚」
劉子銓謝趙小僑生女寶　「出門還視訊」變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛國同心會遭控收中資促統　國台辦否認：惡劣政治操弄

中芯國際技術研發執副周梅生退休　新增金達及閻大勇為核心技術人員

躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

史上最近留學！辣妹「出家門500公尺」到國外學校　本尊PO片認證

水管改建挖出262公斤宋朝古幣　當地政府要求民眾上繳估34000枚

做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

王毅訪泰共推中寮泰鐵路早日貫通　一帶一路對接「東部經濟走廊」

25歲網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！抖音留最後身影　尪吃醋爆殺機

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

愛國同心會遭控收中資促統　國台辦否認：惡劣政治操弄

中芯國際技術研發執副周梅生退休　新增金達及閻大勇為核心技術人員

躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

史上最近留學！辣妹「出家門500公尺」到國外學校　本尊PO片認證

水管改建挖出262公斤宋朝古幣　當地政府要求民眾上繳估34000枚

做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

王毅訪泰共推中寮泰鐵路早日貫通　一帶一路對接「東部經濟走廊」

25歲網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！抖音留最後身影　尪吃醋爆殺機

帶友回家躲雨「房東隔天逼搬離」押金沒收　她怒：房間被裝監視器

台積電大將傳投靠英特爾　分析師：只挖一人難複製完整成功經驗

陳彥婷兒子手好了！二度就醫「結果翻轉」：超棒的…2點建議爸媽

統一獅調整投手輪值　柯瑞休2天先發抗龍

「關埔有變電廠」房價仍噴7字頭　網戰翻！當地人認了：沒啥好處

遇到超崩潰！網熱議4大惡鄰居行為　最怕半夜惱人「腦神經都衰弱了」

黃嘉千是富家千金「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光

他加班賣肝賺罐罐！開鏡頭見軟爛柴翻肚　還意外曝光「命苦亮點」

eMoving白牌快充電動機車「進軍小琉球」！下一站蘭嶼3年投1000台

鄰居冷氣太吵！93歲勇伯夜爬遮雨棚　剪管線嗆鄰「壞了都不修」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

人妻偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了

水管改建挖出262公斤宋朝古幣 當地政府要求民眾上繳估34000枚

18歲清寒妹剛考上名校…遭殘殺腦袋爆血洞丟洞穴

恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮可批發

中國證實首宗BA.5本土疫情　西安今起臨時管控7天

伴娘染疫被隔離 新娘男閨蜜神救援穿禮服上陣湊數

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

美禁新疆棉！當地工廠訂單「受影響」

一咳斷肋骨！46Kg正妹「超扁身材曝」

無錫民眾做完PCR手上被盖章！網轟侮辱豬檢疫同款

女大生花錢玩劇本殺嚇到送醫搶救！一查竟腦出血

陸教授被控奪女學生初夜　令留下落紅床單

大陸11省市疫情再起！西安爆BA.5本土案例

更多熱門

相關新聞

前駐越秘書涉貪今入監　飯店當宿舍+私藏LV包

前駐越秘書涉貪今入監　飯店當宿舍+私藏LV包

外交部前駐越南代表處一等秘書蕭裕文，因利用職務機會，放水讓27人士取得學生簽證來台，圖利仲介業者，又在任職3年都沒動用薪資存款的情況下，花費近百萬住在大飯店，還買了20個LV名牌包、共值65萬元，被最高法院依貪污圖利、財產來源不明罪判刑8年8月，褫奪公權4確定，台北地檢署6日傳喚蕭男到案發監服刑。

帛琉抨擊聯合國阻台參加海洋大會

帛琉抨擊聯合國阻台參加海洋大會

國台辦稱中國擁台主權　國民黨：中共從未統治過台灣

國台辦稱中國擁台主權　國民黨：中共從未統治過台灣

喵盯奴才寫作業　主：只能坐1／3

喵盯奴才寫作業　主：只能坐1／3

我的作品未完成」民眾化身傳統文化藝師

我的作品未完成」民眾化身傳統文化藝師

關鍵字：

琦君作家兩岸交流甌越文化學生青年

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面