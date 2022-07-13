蔣萬安幕僚轟陳時中「自由業」說　「民進黨把北市民當塑膠？」

▲陳時中。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨準台北市長參選人陳時中面對「落跑」質疑，說出政務官體系是自由業，隨時可以走而挨批，12日則改口是指在擔任牙醫時是自由業。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安的議題小組召集人黃子哲批評，其實陳時中道歉並澄清口誤就罷，但卻選擇硬拗到底，如此缺乏誠信及反省能力的人，民進黨還硬塞要來選台北市長，是把台北市民當塑膠嗎？

黃子哲12日在臉書表示，民進黨選對會已決定徵召陳時中參選台北市長，但還沒辭去衛福部長以及疫情指揮中心指揮官職務的陳時中，現在則變成「落跑中」，沒想到他的起手式就是失言、撒謊、加硬拗。

黃子哲說，陳時中11日受訪時才說「我在進到政務官的體系裡面是自由業」，此話引起外界的批評後，12日竟改口「自由業指的是說牙醫在開業的時候」。

「這是在考驗大家的記憶、智力、還是Google的能力？」黃子哲質疑，陳時中前一天也強調自己隨時可辭職，沒有任期，是誤把政務官當成沒有雇傭關係限制的自由業，還是內心真的這麼想？

黃子哲認為，其實陳時中出來道歉並澄清是引喻失義或口誤就罷，但卻選擇硬拗到底，說是指以前在當牙醫的時候，是大家誤會他的說法，然而只要對照一下影片就狠狠打臉他的謊言了。

黃子哲批評，如此缺乏誠信及反省能力的人，民進黨還硬塞要來選台北市長，是把台北市民當塑膠嗎？有句廣告詞說得好「先誠實再成交」 ，落跑中是否也該好好想想，選市長也應「先誠實再成行」吧。