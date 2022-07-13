陳時中4月「沒在想選舉」影片曝光　蔡壁如酸：有始無終

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會今（13日）下午將正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，不過，台灣民眾黨立委蔡壁如上午公布一則4月18日的影片，蔡壁如當時要求陳時中承諾，在疫情紓緩前不會離職去選舉，不過陳僅回應，沒有想這個事情，要怎麼去評斷？並兩度強調自己「沒有在想（離職去選舉）」。

▲台灣民眾黨立法院黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

蔡壁如今天上午舉行記者會，批評現在疫情還沒舒緩，每日還有超過2、3萬人確診，但陳時中就先落跑了，是「有始無終陳時中」；陳時中說政務官是「自由業」，但自由業應該是完成結案後才結束工作，而不是工作一丟就撒手不管，這種說法不負責任，比高雄市前市長韓國瑜還會講幹話，台北市民無法接受。

蔡壁如也公開今年4月18日陳時中在立法院備詢的影片，蔡壁如當時詢問陳時中，「部長可不可以承諾一下，這一波疫情沒有舒緩之前，不會離職去選舉？」陳時中反問說，「對，我到現在都還沒有去想這個事情，連想都不能想，你要我怎麼去評斷這個事情？」蔡壁如追問，「所以你現在沒有在想就對了？」陳說，「沒有在想。」

蔡壁如重述問題詢問，「在這波疫情沒有舒緩之前，你不會想要去選舉就對了？」不過陳時中並未進一步回應，亦未點頭或搖頭。