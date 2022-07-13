不用集體「肛拭子」！　武漢大學解除霍亂危機　

▲武漢大學8號宿舍確定無「霍亂」傳播風險，解除隔離。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢大學日前發現一列霍亂病例，工學部8號宿舍全體「封控」三日，全體學生做「肛拭子」，引發外界關注。最新消息指出，昨12日晚9時30分解除封控管理，但校方始終沒有說明學生感染霍亂起因。

根據當時放發布緊急公告，7月9日晚間九點半，武昌區疾控通知武漢大學發現一名疑似霍亂感染病例為武漢大學研究生，住工學部八舍，有胃腸炎既往病史，發病前一天有發熱、嘔吐現象。

該病患首先排除新冠病毒檢測後，朝向血清學凝集試驗均為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性（霍亂弧菌致病力較弱），經過緊急治療後，情況穩定。

同一時間，校方擔心有傳染風險，8號宿舍全體學生集體做肛拭子測試，由校方照應三餐。工學部八舍254名學生、3名宿管、15家商戶按照要求進行三天隔離，服用預防性藥物。相關公共區域、宿舍、衛生間、排汙管道，該生所在的實驗室樓棟森全部大消毒。

武漢大學昨12日最新消息指出，武漢大學工學部8舍於晚9時30分解除封控管理。據了解，霍亂是大陸國家法定的甲類傳染病，由霍亂弧菌引起的烈性腸道傳染病，具有很強的傳染性，病人和帶菌者是主要的傳染源。大陸每年估計有300萬到500萬霍亂病例，另有10萬到12萬人死亡，病發高峰期在夏季，能在數小時內造成腹瀉脫水甚至死亡。