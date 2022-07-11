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大陸 大陸焦點 特派現場

武漢大學疑似出現「霍亂」！整棟樓被封　學生全做肛拭子檢測

▲武漢大學驚爆出現霍亂病例。（圖／翻攝自影片）

▲武漢大學驚爆出現霍亂病例。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體瘋傳，7月9日晚，武漢大學工學部宿舍疑似發現1例霍亂，並且全棟學生都被封控隔離，進行了統一肛拭子檢測。隨後，陸媒採訪了武漢大學醫務室及武昌區衛生健康委員會後獲悉，檢測結果目前還未出爐。

據《天目新聞》報導，10日，有網友報料稱，武漢大學工學部宿舍疑似發現1例霍亂，並且校方也發布了相應的通知。對此，武昌區衛生健康委員會工作人回應，「昨天晚上已經有疾控部門的工作人員前去開展工作，還沒有明確到底是不是霍亂。」

而後，當問及武漢大學是否有出現霍亂時，武漢大學醫務室一名工作人員也表示，現在還沒有接到通知，檢測結果目前還沒出，具體情況不方便透露。

▲▼武漢大學整棟樓被封。（圖／翻攝自微博）

▲網上流傳通知。（圖／翻攝自微博）

不過，武漢大學醫院發布關於加強夏季腸道傳染病預防的提示，提示寫道，夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，請立即到工學部校醫院門診進行預檢分診，信息登記，工作人員指導及時到中南醫院發熱門診就診。

霍亂是感染霍亂弧菌所引起的突發性急性細菌性腸炎，主要透過被汙染的水和食物傳播，19世紀以來發生過約13次跨國性霍亂大流行，現今大多數已開發國家僅有零星個案，但部分開發中或是低度開發國家仍飽受威脅。

霍亂屬於甲類傳染病，表現症狀主要以腹瀉為主，甚至肚子不疼就開始腹瀉，也會伴有嘔吐症狀出現。發病急，傳播快。被污染的水源及海產品都可以作為傳播途徑。劇烈腹瀉往往對人體造成較大危害，會出現脫水等症狀，迅速導致生命危險。

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