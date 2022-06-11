馬力波躺滿屍體如死城！屍毒染水井致霍亂擴散　烏克蘭官員崩潰求救

▲烏克蘭南部大城馬力波遭俄軍圍攻，城內街頭到處躺滿屍體，霍亂等傳染病開始擴散。（圖／達志影像／美聯社攝）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭從今年2月底爆發至今超過100天，俄軍將軍事目標轉移至烏東地區，以多門火砲猛烈轟炸，使得烏克蘭急於向西方國家求助，呼籲加快武器援助速度。同時，烏克蘭南部大城馬力波因戰火受到嚴重破壞，軍民惡臭腐爛的屍體散佈街頭、填滿水井，導致痢疾、霍亂等傳染病擴散，宛如一座死城。

根據《路透社》，馬力波現任市長博伊琴科（Vadym Boichenko）日前接受烏克蘭國營電視台訪問時表示，慘遭俄軍蹂躪的馬力波如今已淪慘不忍睹的荒煙死城，不僅當地衛生系統早已崩潰，街道上甚至到處躺滿腐爛的屍體，面臨俄軍圍攻的馬力波已成一片廢墟。

博伊琴科還透露，痢疾與霍亂等傳染病疫情在馬力波當地爆發，「戰爭奪走了2萬多名居民的生命……然而不幸的是，隨著這些傳染疾病的爆發，更將奪走馬力波成千上萬民眾的性命，因為一些水井已經被屍體汙染了。」

烏克蘭軍事情報部副部長史基比茨基（Vadym Skibitsky）向《衛報》表示，裝備更加精良的俄軍正猛烈攻擊烏東，目前主要是火炮戰，基輔當局在武器裝備上嚴重落後，因此這意味著只有華府與其他國家履行承諾，提供包括火箭系統在內的諸多精良武器，才有機會扭轉一切，「現在一切都取決於（西方）給我們什麼，烏克蘭只有一門火砲，然而俄羅斯卻有10至15門火砲。」

烏克蘭官員也向西方國家請求，希望西方能提供人道主義援助，以求對抗日益惡化的致命疾病。

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