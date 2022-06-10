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英情資：馬力波恐爆霍亂　北頓內茨克激戰「俄已掌控多數地區」

▲▼ 烏克蘭戰爭,馬力波。（圖／路透）

▲圖為烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）。（示意圖／路透，下同）

 記者詹雅婷／綜合報導

英國國防部10日警告，俄羅斯軍隊在占領土地上，難以為當地居民提供基本公共服務，飲用水供應不穩定，南部港口城市馬力波（Mariupol）如今有爆發霍亂的風險，而俄軍則是集中兵力在北頓內茨克城市，如今已掌控當地大多數地區。

綜合BBC、衛報報導，除了安全的飲用水供應出現問題，電話、網路服務持續受到影響，南部城市赫爾松（Kherson）可能存在嚴重藥物短缺，馬力波上個月已出現多例霍亂個案，「馬力波醫療服務可能已經接近崩潰，當地爆發霍亂疫情將進一步加劇此狀況」。

▲▼ 烏克蘭戰爭,馬力波。（圖／路透）

另方面，烏克蘭東部戰況嚴峻，在關鍵城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），烏軍仍在堅守陣地，要在日夜不斷的砲擊與激烈巷戰中對抗俄軍。目前俄羅斯控制該城市中大多數地區，但南北包夾更大範圍區域幾乎沒有進展。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）9日透露，如今北頓內茨克市的局勢極其複雜，且俄軍把所有兵力都集中在這一區。

烏克蘭國民警衛隊指揮官庫茲克（Petro Kusyk）則說，烏方已把俄軍拖入巷戰，削弱俄方炮兵的優勢，「我們發起反攻，在部分地區成功把俄軍推回一、兩個街區，他們則是在其他地方推進，但只有一、兩棟建築物」。

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