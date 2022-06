英情資：馬力波恐爆霍亂　北頓內茨克激戰「俄已掌控多數地區」

▲圖為烏克蘭南部港口城市馬力波(Mariupol)。(示意圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

英國國防部10日警告,俄羅斯軍隊在占領土地上,難以為當地居民提供基本公共服務,飲用水供應不穩定,南部港口城市馬力波(Mariupol)如今有爆發霍亂的風險,而俄軍則是集中兵力在北頓內茨克城市,如今已掌控當地大多數地區。

綜合BBC、衛報報導,除了安全的飲用水供應出現問題,電話、網路服務持續受到影響,南部城市赫爾松(Kherson)可能存在嚴重藥物短缺,馬力波上個月已出現多例霍亂個案,「馬力波醫療服務可能已經接近崩潰,當地爆發霍亂疫情將進一步加劇此狀況」。

另方面,烏克蘭東部戰況嚴峻,在關鍵城市北頓內茨克(Sievierodonetsk),烏軍仍在堅守陣地,要在日夜不斷的砲擊與激烈巷戰中對抗俄軍。目前俄羅斯控制該城市中大多數地區,但南北包夾更大範圍區域幾乎沒有進展。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫(Oleksiy Danilov)9日透露,如今北頓內茨克市的局勢極其複雜,且俄軍把所有兵力都集中在這一區。

烏克蘭國民警衛隊指揮官庫茲克(Petro Kusyk)則說,烏方已把俄軍拖入巷戰,削弱俄方炮兵的優勢,「我們發起反攻,在部分地區成功把俄軍推回一、兩個街區,他們則是在其他地方推進,但只有一、兩棟建築物」。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eMOeSJOmbI



#StandWithUkraine pic.twitter.com/IncUIxawpK