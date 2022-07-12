謝長廷曝日跨黨派議員7月底訪台　外交部：深化實質友好

▲謝長廷與日本國會跨黨派議員餐會。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

日本前首相安倍晉三日前遭槍擊離世，駐日代表謝長廷今（12日）透過臉書發文表示，日本國會跨黨派團體「思考日本安全保障之會」一共7位國會議員，將在月底訪問台灣，代表日本國會對台灣的支持「並不會因為安倍前首相的逝世而消失」。對此，外交部表示，歡迎日本各界組團來台訪問，深化雙邊在各領域的實質友好關係。

謝長廷臉書發文指出，他今天與日本國會跨黨派團體的議員們餐會，該團體7位議員將在月底訪問台灣。他表示，在關心台灣海峽安全和平的安倍離世的此時，日本的議員們仍組團訪問台灣，不僅令人感動，也格外有意義。

謝長廷也指出，這表示日本國會對台灣的支持，並不會因安倍逝世而消失，反而有更多為保護自由民主等共同價值，而重視台灣與日本的關係的議員加入陣營，擴大新的力量。

對此，外交部晚間說明，台灣與日本雙方長年以來始終維持緊密互訪交流，在Covid-19疫情趨緩，邊境管制逐漸放寬之際，台日雙方展開互訪均屬正常，外交部歡迎日本各界組團來台訪問，深化雙邊在各領域的實質友好關係。

至於該團成員名單及相關訪台旨趣與行程等事宜，外交部正在安排中，並會在適當時機對外説明。