永遠擋在夫人前面！他憶「安倍寵妻魔人」：曾為愛妻賭上首相職位

▲前日本首相安倍晉三與夫人安倍昭惠。（圖／達志影像）



記者杜冠霖／綜合報導

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，12日在東京增上寺舉行非公開告別式，而他的遺孀安倍昭惠則在葬禮上說道，「直到現在都還像是在作夢一樣。」，而安倍是日本有名的「寵妻魔人」，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫回憶，安倍永遠都是默默擋在夫人身前，保護夫人，「從政幾十年，安倍前首相從來沒有傳出過任何女性問題。」

矢板明夫表示，今天看電視轉播日本前首相安倍晉三的葬禮，當靈車駛出增上寺時，畫面上，遺孀昭惠夫人坐在前座，手捧著牌位，低頭向路旁的民眾點頭示意，但當路邊沒有人時，她就凝視著手上的牌位。她哭腫了雙眼、神情憔悴的模樣，令人感到心疼不已。

矢板明夫指出，安倍昭惠應該是日本歷史上最有名的第一夫人。據採訪過她的媒體記者說：闊家大小姐出身的安倍昭惠，是一個非常善良的人。天真爛漫、不甘寂寞，把所有的人都當作好人。她非常想為丈夫、為國家做一些事情，但有時不得要領，反而給丈夫添了麻煩。

矢板明夫表示，幾年前，大阪有一家幼稚園，園長夫妻自稱支持安倍的保守理念，要成立一所重視日本傳統教育的小學。安倍昭惠聽到他們的理念後非常感動，就捐了一百萬日圓，還同意擔任該校的名譽校長。

矢板明夫指出，沒想到後來媒體爆出，這對夫妻在購買國有地時，曾採用欺騙和恐嚇的手段，是用很低的價格買到蓋小學用的國有地的。事情爆發之後，帳戶中發現了安倍昭惠的捐款。因為一般都是商人向政治人物捐款，很少聽過政治人物的家屬向商人捐款的，於是引起了軒然大波。在野黨懷疑安倍和該小學的關係，並質疑安倍夫人曾在背後向官員施加壓力。

矢板明夫回憶，當時身為首相的安倍晉三在國會答辯時說：「如果查出我本人或者我妻子和這件購買土地案有任何關係，我不但會辭去首相的職務，連國會議員也不做了。」一席話擲地有聲，表達了對妻子的無限信任。

對於安倍夫妻，矢板明夫表示，安倍夫妻1987年結婚，夫妻感情很好，但一直沒有小孩。龐大的安倍後援會，希望安倍能有接班人，所以，曾經有一段時間給過昭惠夫人很大壓力。加上昭惠夫人並不擅長選舉，和後援會幹部的互動一直不是很好。

矢板明夫指出，但不管發生什麼事情，安倍永遠都選擇站在妻子這一邊，久而久之，後援會裡就沒有人再說話了。幾十年來，八卦媒體報導過昭惠夫人開居酒屋、擔任電台DJ、追星等故事。曾被媒體拍到她親自在居酒屋端盤子、掃地及接待客人的畫面，遭質疑「有失國家尊嚴」，有些人批評她不適合當第一夫人。

矢板明夫表示，安倍堅定支持她，向媒體表示，開店是妻子追求的理想，何錯之有？安倍永遠都是默默擋在夫人身前，保護夫人。從政幾十年，安倍前首相從來沒有傳出過任何女性問題。

根據《日本經濟新聞》報導，安倍昭惠12日在安倍晉三的告別式上表示，對於丈夫遇刺身亡一事，至今仍像在作夢一樣。安倍晉三在父親安倍晉太郎病逝時，曾經引用吉田松陰的文章作為追思文，他當時說，「10歲有屬於10歲的春夏秋冬，20歲有屬於20歲的春夏秋冬，50歲則有50歲的春夏秋冬，雖然我的父親安倍晉太郎在成為首相前就倒下，但是我相信他也有屬於他67歲的春夏秋冬。」