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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交通解嚴遊行9日登場　時力：鬆綁機車兩段式左轉、禁行忠孝西路

▲▼台北車站前,忠孝西路，禁行機車時期誤闖的機車。（圖／記者姜國輝攝）

▲機車誤闖忠孝西路。（資料照／記者姜國輝攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣機車路權促進會（機促會）等團體長期向交通部、各縣市交通局爭取道路平權，將於7月9日在凱道舉辦集會活動。時代力量5位台北市議員參選人今（8日）提出共同政見，包括「取消忠孝西路禁行機車」、「研議其他禁行機車路段開放之可行性」、「擴大試辦不強制兩段式左轉」、「盤點肇事熱點碰撞型態改善道路設計」，並宣布將參與大遊行。

機促會、台灣交通安全協會等多個關心交通議題的團體將於9日舉辦「交通解嚴大遊行」，遊行隊伍預計從圓山花博公園出發，沿中山北路、南京西路、重慶北路、忠孝西路再到中山南路，最後進到凱達格蘭大道向政府表達訴求。

台北市士林北投區市議員參選人劉仕傑說，忠孝西路禁行機車已40多年，最初的原因之一是擔心公車與機車車流交織會造成危險。然而，在無法以四線道忠孝西路作為通勤路線下，機車族只能轉而選擇更遠、更擁擠的兩線道市民大道，道路安全的疑慮並沒有減少。

台北市大安文山區市議員參選人林泓泰補充，除了忠孝西路外，台北市還有另外4條禁行機車的路段，也有檢討、評估開放的必要。為了機車族的用路權益，呼籲市府對其餘禁行機車的路段評估開放的可行性，還給機車族一個不被歧視的交通環境。

台北市中山大同市議員參選人徐千淳表示，兩段式左轉的規劃以「車種分流」減少事故。但是，兩段式左轉實施以來，卻出現「機車騎士行駛時與行人動線衝突」、「待轉區成為待撞區」等情形。今年交通部長王國材受訪時坦言，「兩段式左轉有因地制宜調整的必要」，呼籲市府應儘速研擬擴大實施「不強制兩段式左轉」，並保留使用彈性，全面檢討設置不當的機車待轉區，降低騎士們的可能的安全風險。

台北市內湖南港區市議員參選人陳志明指出，在機車族和行人的道路設計上，台北市有非常大的改善空間。應全面盤點肇事熱點碰撞型態，若與左轉車道、變換車道相關，或是左轉機車數量多，可改採「偏心左轉車道」。此外，也應針對行人易發生交通事故路口，評估設置「Z字型行人兩段式穿越道」，守護行人用路安全。

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