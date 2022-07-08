安倍晉三中彈倒地　時代力量：選舉前時機敏感盼查明行兇動機

記者呂晏慈／台北報導

根據日本媒體「NHK」報導，前日本首相安倍晉三今（8日）於日本時間上午11時30分（台灣時間10時30分）左右，在奈良市演說時，傳出流血受傷倒地，現場記者表示曾聽到槍擊聲，且傳出安倍晉三是胸部中彈，已緊急送往醫院。對此，時代力量發出新聞稿表示，為安倍首相祈福，尤其本次事件發生在本周末參議員選舉前，時機敏感，盼日本警方能早日調查清楚。

▲安倍晉三今日上午遭槍擊。（圖／路透社）

日本前首相安倍晉三今天上午於奈良市街頭演講時，驚傳被槍手以散彈槍從背後襲擊，目前情況危急，正在搶救當中。

時代力量發布新聞稿表示，對此不幸事件深感遺憾與震驚，並為安倍首相祈福，尤其本次事件發生在本周末參議員選舉前，時機敏感，盼日本警方能早日調查清楚兇嫌的行兇動機，將之公諸於世。

時代力量表示，安倍晉三於任內多次與美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，讓台灣免於被中國入侵的威脅，亦即要美國對海峽兩岸的策略，不該再秉持戰略模糊的立場，而安倍晉三曾多次表達台灣與日本，擁有共同的普世價值，對於前首相安倍對於台灣所表達之立場與價值，時代力量表達敬意，於此再次誠摯祝禱平安。

台灣團結聯盟黨主席劉一德也表示，希望日本相關當局查明真相，迅速緝凶。安倍首相是日本友台最重量級的代表人物，他在卸任前後都對台灣表示相當的友好與深度交流。希望台灣人為安倍首相集氣祈禱，也呼籲台灣親日抗中的團體要提高警覺。