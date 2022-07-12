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林佳龍狂嗆侯友宜！新北市府回擊：先報名參加新北小學堂

▲▼侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘，新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者崔至雲／新北報導

交通部前部長林佳龍今（12）日受訪時頻頻批評新北市長侯友宜，對此，新北市政府發言人張愛晶反擊，建議初來乍到的林佳龍如果不了解新北市，可以先報名參加新北小學堂，惡補許多不為你所知的新北在地人文知識，但小學堂入學申請面試的第一題，「如果問你是站在新北的立足點真心愛新北嗎？」但以林佳龍今天口誤說成的「台北市」，可見「心不在新北」。

張愛晶指出，新北市府堅決捍衛市民的地位，不容許新北市被政黨視為選舉籌碼或附庸。林佳龍為了合理化自己從未把新北放在心中第一位的作為，竟將市府呼籲其不要為了選舉，把新北市民當二等公民所捍衛的在地認同，邏輯不通地扭曲成為本位主義，凸顯出他根本不在乎新北人的主角地位，更缺乏自稱該有的胸襟格局。

對於林佳龍髮夾彎式的參選決定，張愛晶回應，對於新北市毫無規劃藍圖，造就今天發表對新北市政的見地，聽起來似曾相識，有的仿效侯友宜正在實現中的願景，像是喊出大台北首都圈的樞紐城市，帶動北北基桃一千萬人的城市！新北市不好，大台北首都圈不會好，台灣也不會好。像極了侯市府目前正在持續建設的2030願景作為，也就是讓新北市成為北台灣中心，帶動北台灣整體發展，「新北好、北台好，千萬人共好」。

張愛晶又說，針對林佳龍提出65歲以上老人免費裝假牙，搬出桃園、高雄都已補助，更令人想起三年多前，一模一樣的蘇貞昌新北競選廣告。換湯不換藥，不知道曾經擔任過大學助理教授的林佳龍對近來的論文抄襲事件又有何評論？

張愛晶說，最不可思議的是，林佳龍還攻擊了警察思惟，矮化在第一線衝鋒陷陣保家衛民的警察弟兄， 自我為尊的上位優越感展露無疑 ，試問未來如何帶領第一線同仁打拼?

林佳龍也自豪締結了多座姊妹城市，張愛晶反嗆，卻不知道新北市不只在締結姊妹市方面有所斬獲，並早已另闢寬廣途徑，在2019年成為全台第一座發表VLR報告的城市，藉由VLR永續議題吸引國際154座城市主動「慕名而來」進行城市交流。

張愛晶最後也說，建議初來乍到的林佳龍先生如果不了解新北市，可以先報名參加新北小學堂，惡補許許多多不為你所知的新北在地人文知識，仔細了解新北市的蛻變翻轉，但小學堂入學申請面試的第一題如果問你是站在新北的立足點真心愛新北嗎？可能會很糗， 因為林佳龍先生起手式發表的談話，這句「台北市」需要的是一個跨域治理的市長，說溜了嘴，「心不在新北」，不證自明!

張愛晶重申，新北不容任何人為了選舉，將新北市作為籌碼，新北市是北台灣中心城市，更是四百萬人國際大都市，新北市民的歸屬感及光榮感，不容任何政黨、任何人，為了選舉拿來當成籌碼、當成附屬品。誠如侯市長所說「 新北市做大市，也做大事，更勇敢做自己的主角城市。」
 

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