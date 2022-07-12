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林佳龍「陽明山俯瞰照」惹議　她邀爬土城火焰山：用雙腳走新北

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／翻攝自臉書）

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／翻攝自臉書）

記者崔至雲／新北報導

民進黨徵召前交通部長林佳龍投入新北市長選舉。林佳龍日前在臉書PO出陽明山俯瞰大台北的照片表示，首都治理不能只有台北，新北的角色也應加重，新北可以領航台灣大步向前。此照片不禁讓新北市長侯友宜嗆「應從觀音山看新北」，不少新北市民代也po照，邀請林佳龍來爬新北群山。

新北市議員江怡臻表示，林佳龍參選新北市長，卻放了一張台北的陽明山照片，林佳龍不要從台北的陽明山看新北，應該要從新北來看新北，用雙腳來走新北，這樣才會得到市民的認可。

江怡臻提到，如果林佳龍不知道應該爬哪座新北的山，可以先從土城的朝山步道、火焰山或是樹林大同山、三峽鳶山開始爬起，自己可以帶著林佳龍認識新北市。

國民黨新北市立委洪孟楷也留言推薦五股、八里硬漢嶺，黨團書記長廖先翔則po照汐止的新山，也有媒體人指出一定要爬五寮尖，還可以遙望空降桃園的林智堅，甚至有人打趣要到土城捷運海山站，希望林佳龍可以好好認識新北。

針對林佳龍參選新北，正國會議員參選人立即推出「新北隊上陣」文宣，對此，江怡臻指出，林佳龍從來沒有真正關心過新北，民眾非常納悶為何民進黨的正國會派系，可以代表新北隊，這樣的文宣只有滿滿的派系利益色彩，坐實了林佳龍選新北只是為了延續自己的政治生命，為了正國會，而非真正想為新北市民服務。

江怡臻也說，民進黨這次的文宣，證明了林佳龍出來選，並不是因為他關心新北，而只是民進黨派系政治運作的產物，其他派系在新北市彷彿被邊緣化，站對派系才有利益。
 

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