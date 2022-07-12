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侯友宜警職最後一次治安會報　20分鐘感性致詞「沒有後悔過」

▲▼侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘，新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市長侯友宜12日以警職身份主持最後一次警政治安會報，讚許新北警強化科技偵查動能，並對近半年來新北警阻詐破2億元，表揚有功人員；他感性地說，7月16日是他以警察身份正式退休的一天，「看盡世態炎涼，走一條警察不歸路，沒有後悔過」。

侯友宜市長以警職身份舉行最後一次治安會報，長達20多分鐘感性致詞表示，「我真的很愛警察，走一條警察不歸路，當初走這條路，沒有後悔過。選擇就沒有後悔兩個字，一路走來警察的改變，看盡人間恩怨情仇悲歡離合，看盡世態炎涼，我們怎麼面對時代改變，警察怎麼調整步伐，站在浪頭上接受人民的考驗。」

▲▼侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘，新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

侯友宜回憶，「我69年畢業，在台北市我當刑警，在台北市負責重案，當年真的很辛苦，沒有輪休，不要談假日，更不要談警察配備；對歹徒來說是生跟死，對我來說也是生死之間，走過沒有防彈衣的歲月，或是防彈衣效果不好，跟監守候防彈衣可以穿嗎？你要偽裝可以穿嗎？武器配備不對等的時候，我們過的心驚膽跳，年輕一直在當刑警，槍戰對我來說家常便飯。」

▼侯友宜警察服務證 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘，新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市接連發生重大刑案，新莊區6月25日發生錢都涮涮鍋率眾砍人，2人遭砍傷送醫，4日後，板橋民生路又發生當鋪槍擊案件，造成1人槍傷送醫，7月8日中、永和的茶行及當舖更遭一名未成年少年開槍後投案，基層警員還開玩笑地說「蝦皮4800元就買得到槍」，接連的治安警訊，為了揪出背後唆使者，讓偵辦的基層警員焦頭爛額。

侯友宜也勉勵新北警方，「新北市的治安，從我不相信的不可能，變成可能，新北市冠軍，為新北市複雜的環境來講，不要說不容易，是不可能的！新北市有八千個警察，有四百萬市民支持我們打擊犯罪，是我們的力量，對我們來說意義深遠，對我來說，我這一輩子會繼續走下去，期待警察弟兄，跟我們一起好好做事。」

▼新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼侯友宜以警職身份舉行治安會報，感性致詞20分鐘，新北市警察局長黃宗仁 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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新北市長侯友宜治安會報警職

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