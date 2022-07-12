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侯友宜遭嗆「心虛」　他狠批林佳龍：為政黨利益屈就「不敢做自己」

▲▼ 新北市政府副發言人張劭斌 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府副發言人張劭斌。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

對於新北市長侯友宜日前提出的「二等公民說」，民進黨秘書長林錫耀12日上午受訪時反嗆，侯友宜應該檢討過去12年正副市長任內，是否讓新北市民變成二等市民。對此，新北市政府副發言人張劭斌回擊，民進黨為了救駕心不在焉的林佳龍，把陳年舊案都拿出來企圖潑髒水，究竟是誰不安、是誰心虛，應該反問不敢勇敢做自己的那一位。

民進黨秘書長林錫耀今天上午出席「第7屆黨部主委暨執評委交接典禮」時表示，前天選對會通過，一致同意推薦林佳龍參選新北市長，但馬上就看到侯友宜的反應好像很不尋常，迫不及待地批評、攻擊林佳龍，「看到他的反應就知道他的不安和心虛，證明民進黨推薦林佳龍，是正確的決定」。

林錫耀直言，「侯友宜批評林佳龍，是不是把新北市民當二流的公民，其實侯友宜應該要自我反省，他在新北市政府從副市長到市長，12年的時間，到底新北市的市民，是不是還是二流的市民？」

對此，張劭斌表示，民進黨果然又使出最愛的烏賊戰，不敢面對大家討論在地認同的立足點，黨部主委何博文只會扯區界劃分拿來混為一談，只為了洗白林先生心不在新北 ， 朝秦暮楚的印象！

張劭斌嗆，新北市民都知道侯友宜深耕新北12年，大家也知道林佳龍先生的台北十二堂課還沒上完，建議初來乍到的林佳龍先生可以先上上新北小學堂，惡補許許多多不為你所知的新北在地人文知識，但入學申請面試的第一題就是，請問你是站在新北的立足點真心愛新北嗎？不過很顯然林佳龍先生起手式發表的談話，一句「台北市需要的是一個跨域治理的市長」已經說明了他根本「心不在新北」！

張劭斌說，民進黨上下卻還汲汲營營用口水漂白他至少說了24次的不選新北，啟動的不是真心愛新北，而是真心愛選舉的選戰模式！民進黨秘書長還把應該批判自己的話拿來抹在別人身上。究竟是誰不安、是誰心虛，林錫耀秘書長應該反求諸己，反問一下那位早就表明意志，心不在新北，最後髮夾彎為了政黨選舉利益屈就，不敢勇敢做自己的那一位！

張劭斌最後也說，「再次奉勸林佳龍，不要愛不到別人，為了政治利益， 才又說都是為了新北，市民的眼睛是雪亮的！」

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關鍵字：

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