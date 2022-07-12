快訊／安倍遺體抵達殯儀館！　火化後骨灰送回山口老家

▲安倍靈車駛入品川殯儀館。（圖／翻攝自AP Live）



記者王佩翊／編譯

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，稍早於東京增上寺舉辦葬禮，同時只開放至親友人參加。載著安倍遺體的靈車於下午陸續行經自民黨黨部、首相官邸、國會議事堂，最後抵達品川的殯儀館。據悉，經過火化儀式後，安倍的骨灰將會安葬於山口縣老家的安倍家墓，與父親安倍晉太郎一同長眠。

▲安倍晉三靈車駛出增上寺，民眾沿路列隊送別。（圖／達志影像／美聯社）

安倍的靈車下午1時38分左右從增上寺出發，而遺孀安倍昭惠則是手捧牌位，坐在副駕駛座。靈車先是行經自民黨本部，上百名自民黨黨員列隊在門外合掌致意。靈車隨後駛往首相官邸，並開進官邸內，首相岸田文雄則率內閣人員一同向靈車鞠躬合掌，靈車也特意在官邸大門前停留數秒才離開。

▲安倍靈車繞行首相官邸，岸田文雄率眾人合掌迎接。（圖／達志影像／美聯社）

▲安倍靈車行經國會議事堂。（圖／路透）



靈車最後行經國會議事堂，並直接前往位於品川的殯儀館，接下來將會進行火化儀式。骨灰則會送回山口老家，葬在安倍家墓。

安倍晉三8日遇刺離世，除了增上寺一大早就吸引大批民眾到場獻花弔唁外，在靈車繞行的過程中，沿路也有民眾夾道致意哀悼。

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