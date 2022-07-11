林智堅7／12遷戶籍到中壢　鄭文燦率桃園隊全力投入選戰

▲林智堅遷戶籍到中壢，鄭文燦率桃園隊強力輔選。（圖／林智堅競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

戰桃園第3天，民進黨桃園市長參選人林智堅何時遷戶籍來桃園，受到關注？林智堅11日於民進黨桃園市黨部召開「桃園隊團結挺智堅」記者會表示，明(12)日就會遷戶籍到中壢；對於民進黨雙北人選陳時中、林佳龍出爐，林智堅表示，北北桃是共同生活圈，民眾的生活是流動的，3人將於選戰期間，攜手合作，贏得勝選。

林智堅針對媒體提問，民進黨台北、新北已經完成選對會討論，確定會提名陳時中部長和林佳龍部長，未來如何會和桃園這邊做連線作戰？提出看法表示：陳時中部長，林佳龍部長參選台北、新北市市長，都是最佳人選，北北桃是一個首都生活圈，人口將近900萬，占台灣將近一半的人口數，期待和兩人，未來透過北北桃首都生活圈的方式，來規劃相關的政見，在選戰的過程彼此攜手，聯合作戰。

出席記者會的市長鄭文燦也表示，北北基桃是首都的生活圈，民進黨的選對會推薦非常溫暖的指揮官陳時中，要讓台北由停滯能夠轉動向前；也推薦非常具有論述的視野的林佳龍部長，能夠讓雙北、雙城都能夠成為火車頭。北北基桃有很多共同課題，首都圈許多事情必須要一致，未來，北北基桃的輔選，他也都會參加、都會幫忙。

另外一條軸線是桃竹苗科技走廊，特別是桃竹共同生活圈，已經發展成為全台灣最年輕、最具有發展性，也具有產業投資的重鎮，所以桃竹生活圈的再發展也非常重要。鄭文燦強調，林智堅能夠兼具年輕市長、產業願景、加上治理經驗這些條件，特別是八年的治理經驗讓他成熟了，讓他能夠接地氣、有決斷力、有遠見、有魄力、有執行力，民進黨在這兩個軸線都會努力。