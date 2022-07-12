蔡英文喊林智堅被抹黑　朱學恒嗆「其心可議」：國家機器在操作

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

因獲民進黨徵召參選2022桃園市長，日前已正式辭去新竹市長的林智堅，身陷碩士論文抄襲風波。對此，「宅神」朱學恒在臉書發文說明，總統蔡英文將這定義為選舉抹黑，可說是其心可議，並認為國家機器在操作。

朱學恒表示，關於林智堅的論文，大家現在拿出來比對的部分，識字的人都看的出來，幾乎快一模一樣了，「你民進黨還說得出它是抹黑？」林智堅犯錯認錯就好，死不認錯的結果，把黨賠進去就算了，還把台灣最高學府台灣大學一起賠進去，值得嗎？

朱學恒痛批，蔡英文不等各方單位調查結果，直接定義林智堅論文抄襲是選舉抹黑行為，根本是其心可議，行政院政委張景森說台灣不該再有碩士班一定要寫論文是落伍迂腐觀念，且「國科會公布學術倫理規範」的網頁下架，與教育部「台灣學術倫理資源教育中心」突然說要暫停服務一天，都是國家機器在操作。

朱學恒也表明自己十分認同國民黨台北市議員徐巧芯的觀點，「總統都開口了，台大的壓力會有多大！到底是未來要開林智堅條款，為碩士生們大開方便之門，還是要為了學術倫理咬牙挺住，讓我們繼續看下去。」

針對林智堅被指控論文抄襲一事，林智堅已大動作召開記者會駁斥，強調過去2018、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題」。

林智堅表示，在中華大學的碩士論文中，是他和老師共同參與計畫，包含問卷設計、發放、蒐集等，何來抄襲之說？如對手後續再企圖用論文事件做政治口水、抹黑、潑髒水，這不會是人民所期待的。

另外，林智堅也表示，他在台大國發所的碩士論文、與另名撰寫者余正煌的論文，雖然都是修讀相關老師的課程，但2人論文存在3大不同，包括主題不同、研究對象不同、最後得出的結論也不同，可謂是「天差地別」。

針對國民黨議員王鴻薇爆料他論文抄襲事件，林智堅說，因為已經嚴重影響他和團隊的名譽，已委託律師前往按鈴申告，對於不實指控，絕對捍衛自己的名譽提告。