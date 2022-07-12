若林智堅論文查無抄襲　郝龍斌：會變國際笑話「台大可以關門了」

▲林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅的中華大學科管所及台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，兩所學校日前已表明啟動調查。前台大食品科研究所教授、前台北市長郝龍斌認為，如果最後審查結果是林智堅符合學術倫理，沒有抄襲，會讓台灣學術界蒙羞，台大可以關門了。

針對林智堅碩論門，郝龍斌11日在個人網路節目《有話郝說》表示，「我非常痛心」，這不只是民進黨為選舉政治操作，不顧學術倫理問題，更重要的是，這件事對台大、中華大學傷害有多大。

郝龍斌認為，超過90％一樣，教授不把關，學校居然還給了林智堅學位，這很嚴重。台大組了學術倫理獨立審查委員會，到底2個月後到底有無抄襲、違反學術倫理，都會有明確結果。從他角度來看，如果最後無疾而終或林智堅不算抄襲，不僅是台灣學術倫理的大問題，更是國家級的傷害，且會變國際學術間的大笑話，台大可以關門了。

郝龍斌說，他聽到非常多國發所畢業生，覺得這件事丟人得要命，甚至變成國發所所有畢業生的論文都讓人覺得沒有價值。「我們也知道當初這個在職專班，其實就是某些教授，為了鍍金跟一些政治人物作利益交換」，所以現在很多國發所學生，清楚知道到底林智堅跟國發所同學余政煌到底誰抄誰，到底符不符合學術倫理。

郝龍斌重申，如果這件事對國發所、國發所學生、台大或曾經的台大教授造成傷害，卻被民進黨政治操作手腕彌平、林智堅繼續選下去，他覺得台灣學術倫理跟學術界不只蒙羞，而且是國際上的蒙羞，台大可以關門。