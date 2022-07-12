超兇一家人！站牌排隊吵到公車上　罵「臭女人」挨告慘了

▲吳姓一家人因排隊問題，和婦人從站牌吵到公車上，結果出言不遜被起訴妨害名譽罪。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓1家3口年初在路邊等公車時，和排在後方的周姓婦人發生口角，雙方一路從公車站牌吵到車上，高齡70歲的吳男和40多歲兒子不斷用三字經咒罵「臭女人」，周婦不堪受辱，控告吳男父子涉嫌公然侮辱及恐嚇，周婦另外和吳妻則互控傷害罪，台北地檢署12日依公然侮辱罪嫌，起訴吳男父子；周婦和吳妻則都獲不起訴處分。

吳姓1家人是在1月間，在台北車站等候大都會客運，往返蘆洲的14路公車時，和周姓婦人在候車區發生爭執，等公車來了，吳家似乎不滿周婦跟得太緊，仍續爭持吵到公車上，年約40歲的周婦事後向三重分局提告，指控吳家老夫妻和兒子3人聯手罵她「X你媽」、「臭女人」。

除了提告妨害名譽及恐嚇罪嫌，周婦另外拿出傷單，指控吳妻涉嫌揮拳攻擊，吳妻則反告周婦拿包包揮打成傷，雙方各執一詞，互不相讓。

最後檢察官根據公車上的監視錄影畫面，認定吳姓父子的確在公車上出言不遜，足以使周婦感到難堪，涉犯公然侮辱罪；至於周婦和吳妻涉嫌傷害的部分，雖然監視畫面也有拍到相關的肢體動作，但無證據顯示這些揮拳、揮包包的行為，和2女傷勢有因果關係，因此將2人處分不起訴。