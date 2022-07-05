坐博愛座被狂念「你越線了」　男遭控性騷...一聽和解條件傻眼

▲陳姓男子在捷運博愛座上一直被隔壁女子質疑「越線」性騷擾。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子日前搭捷運時，坐在博愛座上一直被隔壁的女性乘客指責「你越線了」，最後找站務人員處理時，陳男打電話給友人時抱怨了一下，女子決定控告陳男企圖摸胸，涉嫌性騷擾還有公然侮辱，檢察官安排雙方和解，女子提出條件是請她吃1頓飯，協調最後破局，台北地檢署5日以罪嫌不足處分不起訴。

據了解，陳男是從台北捷運北投站搭上往象山的紅線，選擇坐到門口附近的博愛座，沒想到這一坐下去，隔壁座的女子覺得陳男的身體超過座位中線，頻頻對陳男說「你越線了」、「不要再靠過來」，陳男一開始沒特別理會，顧著滑手機，之後受不了，和女子發生爭執，2人在台北車站下車找站務人員處理。

女子指控，陳男一直想碰她的胸部，而且已經碰到她的袖子2次了，處理過程中，陳男因為打電話告知朋友約會可能要遲到，女子認為陳男在通話時罵她「神經病」，因此一口氣提告性騷擾以及公然侮辱2罪。

北檢檢察官收案後，安排2人進行調解，女子提出的和解條件，是要陳男請吃飯，陳男不想接受而破局，檢察官根據捷運車廂監視畫面，陳男的確一直低頭滑手機，看不出有要觸碰女子的樣子，也沒有錄音錄影證明陳男有出言罵人，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴陳男。