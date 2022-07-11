北韓開城驚見藍色公車！南韓統一部見「熟悉身影」怒喊：侵害財產權

▲北韓官媒報導出現的藍色公車，讓南韓民眾感到相當眼熟。（圖／翻攝自朝鮮中央電視台）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）經歷梅雨季，繼因滯留鋒面產生的豪大雨後，開城開始出現夏季因酷暑產生的高溫，北韓官媒在新聞報導時透過鏡頭播送開城街景，豈料南韓人卻在畫面中發現熟悉的身影，鏡頭拍攝到的藍色公車，竟是現代汽車的車款「SUPER AEROCITY」。對此，南韓統一部嚴重抗議，認為北韓侵害南韓人財產權。

北韓官媒《朝鮮中央電視台》於本月3日播送晚間8時新聞，內容稱部份地區迎來高溫現象，此時鏡頭畫面轉到該日下午3時開城街景，此時的開城氣溫來到攝氏33度、濕度75%，宛如來到蒸氣室，當鏡頭轉到開城市北安洞南大門，竟然出現南韓人熟悉的「藍色市區公車」，疑似為過去現代集團用來載送開城工業區員工通勤的公車。

根據韓媒《中央日報》，自從南韓時任總統朴槿惠於2016年片面宣布中斷開城工業區運作後，現代汽車的藍色巴士便留在該地，車前印上的韓半島旗幟、現代集團LOGO都被漆成藍色覆蓋，該輛巴士明顯遭到北韓當局「國有化」，違反南北投資保障協議書。

▲南韓首爾街頭經常出現的市區公車。（圖／達志影像）

對於北韓「侵害」南韓企業的財產權，南韓統一部今（11）日透過聲明表示嚴重抗議，統一部發言人趙重勳（조중훈）表示，「上周透過北韓媒體播送畫面，發現一輛疑似為開城工業區通勤巴士的車輛，在開城市區被無故駕駛。從今年3月起，北韓便不斷拆除金剛山觀光地區內我方（南韓）設施，侵害我方在北韓境內的財產。」

趙重勳呼籲北韓應即刻停止類似行為，「我方持續關注北韓侵害我方財產權的相關動向，北韓當局的行為徹底違反南北協議，對於非法侵害我方財產權的行為，我方表示遺憾。」

南韓《韓聯社》分析，南韓統一部之所以選擇於7月11日向北韓發聲，很有可能是這天剛好是南韓公民朴王子（박왕자）前往金剛山觀光時慘遭北韓軍人殺害的事件發生14周年（2008年7月11日），之後南韓因此事全面禁止民眾前往金剛山觀光。

據悉，北韓最高領導人金正恩曾嫌棄現代集團留下的豪華郵輪飯店「海金剛飯店」外型太過醜陋，因此今年3至4月間下令拆除，事前並無向南韓通報或取得同意。