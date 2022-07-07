公車票價壓不住？柯文哲「任內不會調漲」　物價穩定才討論運價

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

外傳雙北公車票價將漲價，台北市長柯文哲7日表示，運價與票價是兩回事，運價在他的任內會有底案，但票價恐怕非他任內可以決定，且仍得花幾個月的時間等物價穩定再定案。

柯文哲7日原定無公開行程，但在未知會部分媒體的情況下，臨時於走讀城南行程接受聯訪。被問到雙北公車票價是否要調漲？柯文哲回應，票價、運價是兩回事，運價是政府核給公車業者，而票價則是乘客付給公司，差額則由市府補貼，北市府得先決定運價為多少，「運價是很實在的問題，如果錢不夠（的話）公司就（會）倒閉，所以運價要很合理。」

柯文哲提及，票價則很「政治」，如果票價不調漲，差額得由縣市政府補貼，但得先算一下錢夠不夠補貼，倘若不足的話，就得被迫上漲票價，「這種東西得花很長時間討論。」

柯文哲稱，目前電價才剛漲，「後遺症」多大還得等2、3個月才能看出來，一旦電價漲價後，原物料也會開始上漲，該問題影響太大，「反正我們會先決定運價要多少，但也要幾個月的時間。」並等物價穩定後才能正式定案，再決定運價跟票價差多少、政府補貼多少，以及禁不禁得起付這麼多補助。

柯文哲認為，「我想未來半年⋯運價應該在我任內差不多會有底案，但票價恐怕不是在我任內可決定的。」