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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日政府另有溝通渠道？　他看賴清德赴日：能超越安倍的是岸田文雄

▲賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

▲賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

前日首安倍晉三8日遇刺傷亡，副總統賴清德赴其位在東京澀谷的宅邸弔唁，此舉被視為台日斷交50年來，現任最高層級官員訪日，但外交部定調是「副總統私人行程」。對此，台師大政研所教授范世平今（12日）在臉書列8點，認為「原來能夠超越安倍晉三的是岸田文雄」。

范世平指出，第一、昨早總統蔡英文前往日本台灣交流協會悼念安倍晉三，原大家以為下一位是賴清德，結果沒見到他下午卻被日媒報導去了安倍宅邸，今天還要參加安倍的告別式。

第二、雖然台灣官方說賴清德是以「個人身分」前往日本，但根本就沒有什麼「個人身分」。前總統李登輝在日本的知名度與影響力絕對高過賴很多，但他卸任總統後多次想訪日卻被拒，怎麼不說他是以「個人身分」？何況李還是「退休總統」，而賴是「現任副總統」；更遑論日本媒體都稱賴是副總統。

第三、外界稱賴清德是以安倍「家屬親友」的身分訪日，但是李登輝難道沒有日本的「親朋好友」？這根本是「此地無銀三百兩」，說給中國聽的，告訴中國不要反彈太激烈。昨下午安倍的遺體移往「增上寺」，賴也在傍晚5時前往拈香，日本的國會議員、縣市長與各國駐日大使亦前往，包括中國大使孔鉉佑在6時抵達，兩人不知有無「不期而遇」？

第四、這的確是1972年台日斷交後的首例，安倍晉三雖然是台日斷交後最挺台的首相，但沒有允許台灣的副總統、行政院長、外交部長訪日，但是現任首相岸田文雄卻做到了。很多人認為岸田因為出身廣島，而廣島在二戰末期遭原子彈攻擊，所以他比較強調和平與和解，不想激怒中國；而外務大臣林芳正也被指為比較親中。

第五、岸田文雄在展現他會比安倍晉三更挺台，這是日本的主流民意，而且不再管中國的反應；其實川普當上美國總統後就把台灣問題與中美關係「脫鉤」，不斷派遣高官訪台，不在乎中國的反應，現任美國總統拜登上台後亦然。岸田現在只是「美規日隨」，未來是否還有其他國家跟進？如澳洲、紐西蘭、英國等「五眼聯盟」？這是中國最可怕的夢魘。

第六、岸田文雄如此有底氣的「敢於碰中」，就是因為安倍晉三遭刺後的隔日是參議院選舉，自民黨大勝而拿到63席。安倍積極輔選的結果是遭刺，就是他希望支持修憲的政黨能在參院席次過三分之二；他希望在修憲後的自衛隊能成為國防軍，扮演更積極的角色。安倍的犧牲真的讓人惋惜與難過，但選民讓「修憲派」獲得三分之二的席次，使得修憲有望。

第七、安倍晉三在8日受刺身亡，日本上下一片混亂，但是賴清德卻在11日早上出發至東京，這對於強調程序嚴謹的日本政府來說幾乎是神話；何況外務省中國科還有一批的對中保守派。所以這次賴訪日是跳過了台日外交管道，而是另有台灣總統府與日本總理府間的直接渠道

第八、中國國家主席習近平在擔任國家副主席時曾於2009年訪日，為了一定要見到明仁天皇而引發中日不快，因為他不是國家主席，結果搞成「特例會見」，真是貽笑大方；2019年德仁天皇就任，習一直想「名正言順」的訪日，結果因為新冠肺炎與日本民意高度反中而迄今無法成行，結果現在賴清德搶了頭香，習情何以堪？賴在今年1月代表總統出訪宏都拉斯時過境美國，現又訪日，他的外交經驗在民進黨中壯世代來說是無人能出其右。

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