安倍早看穿中共野心！創造「印太」反制中國　扭轉西方視角影響深遠

▲日本前首相安倍晉三是最早提出「印太」理念的人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本前首相安倍晉三8日中槍身亡，引起世界關注。前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）10日在《華爾街日報》撰文悼念安倍時披露，今天大家慣用的「印太」（Indo-Pacific）一詞，其實是由安倍所創造。相關理念除了被當地大部分國家完全接受外，還改變了西方看待亞洲的視角，找到反制中國稱霸野心的良策，影響深遠。

據《華爾街日報》報導，博明在《安倍晉三發明了「印太」》一文中指出，川普2017年11月在越南發表演說時，宣布建立一個「自由開放的印太地區」，標誌著各國領袖開始改變描述這個世上人口最多地區時的稱呼。然而，川普的這一說法，其實是借用了安倍過去的措辭，因為安倍早在2007年首次擔任首相期間，就曾在印度的某次演講中，呼籲各國要建立一個跨越太平洋與印度洋的「廣闊亞洲」，並創造一個「對所有人開放透明、自由和繁榮的海洋」。

安倍比大多數西方領袖更早看穿中國共產黨的野心，正是這一點迫使他重新思考各國應該如何看待亞洲。過去，人們通常使用「亞太」（Asia-Pacific）來形容亞洲與太平洋沿岸地區，不過安倍清楚，「亞太」一詞容易讓人聯想到以中國為中心的東亞地理位置，但他希望人們拓寬視野，看到一個更宏大的畫面，包括印度和東南亞等年輕海洋國家都納入版圖之中，因此他選擇使用了「印太」一詞來描述其地緣政治願景，也被該地區的大部分國家，甚至是世界各國完全接受。

▲安倍（左）「自由開放的印太」的區域戰略深獲美國前總統川普（右）支持。（圖／達志影像／美聯社）

除了在地理上制衡中國，博明指出，安倍還試圖用一種更具吸引力的說法，主張印太應該是一個「重視自由、法治和市場經濟、不受武力或脅迫，以及……繁榮」的地區，藉此來抵銷北京的威權式中央集權模式。為了鞏固其地區架構，安倍還提出了一項新的外交倡議，與美國、印度和澳洲舉行「四方安全對話」（Quad），遏制中國的成長，並積極促成各國領導人對話。雖然Quad不是軍事同盟，但它已成為對付北京虛假訊息、供應鏈勒索、債務陷阱外交、非法捕魚等不當行為的重要論壇。

2017年，當川普政府尋找一個可概括其區域戰略的口號時，博明與同事看到了安倍「自由開放的印太」的優勢，並與同樣看中相關精神的國家一同放大這個理念。2017年11月，澳洲時任總理滕博爾（Malcolm Turnbull）提出了「實現安全、開放和繁榮的印太政策」，隨後以印尼為首的東南亞國家提出了新「印太展望」、布魯塞爾和柏林起草「印太戰略」、巴黎推動「印太軸心」，引起中國共產黨的注意，指示其外交官警告鄰國不要使用「印太」一詞，但收效甚微。

安倍認為，各國應根據自己的意願，而不是中國的想法，來定義相關區域，表明其捍衛國家主權的立場。在面對夢想成為大國的中國時，安倍將主權理解為國家間團結的基礎，無論這些國家的政府型態為何，即使他們在國內可能不完全自由，但他們仍然希望能擺脫來自國外的脅迫。今年5月，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也使用了類似措辭，聲明「美國認同印太地區國家和人民的共同的景，即印太地區應是一個自由開放的地區，並有著透明、公平的規則，而且各國都能自由地做出自己的主權決定」。

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