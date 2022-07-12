iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

▲iOS 16開放公測版。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果終於發布iOS 16系統第一個公測版，允許任何擁有iPhone 8或更新手機的普通用戶提前嚐鮮iOS 16。此次新功能包含了鎖定螢幕的更新、共享圖片庫等。

iOS 16要到九月才發布正式版的系統，包含許多新功能，例如全新設計的鎖定畫面，支援重新編輯、取消發送iMessage。根據外媒9to5mac報導，要體驗iOS 16公開測試版，需要使用iPhone訪問beta.apple.com ，註冊免費的Apple Beta 軟體計劃即可使用。

需要特別注意的是，iOS 16仍處於測試階段，不建議只有一台iPhone當作主力手機的用戶嘗試，測試版可能存在發熱，耗電快，App不相容等問題。

外媒9to5mac也盤點的iOS16的熱門新功能，供想升級的用戶參考。

鎖定畫面全新設計

iOS 16的主要新功能，借鑒了Apple Watch的類似設計，多重桌布、日期和時間的自定義字體，可以搭配不同的日曆、天氣、電池電量、時區等小工具，實現更多功能。

重新編輯或收回iMessage訊息

iOS 16引入編輯或取消發送iMessage的功能，除此之外，用戶也可以將iMessage對話標記為未讀。iOS 16中，蘋果允許用戶在發送iMessage後15分鐘內可以對其進行編輯或撤回。

要編輯或取消發送消息，用戶只需點擊並按住氣泡，然後在出現的菜單中選擇相應選項，已編輯的iMessage在訊息下方會標記為「已編輯」。

全螢幕音樂播放

iOS 16 的第一個公開測試版在鎖定螢幕上啟用了全螢幕音樂播放器，帶有專輯封面和顏色匹配的桌布。蘋果曾在2016年的iOS 10鎖定畫面上提供全螢幕音樂播放器，如果不喜歡此功能，可以點擊螢幕底部以最小化音樂播放器並恢復為標準鎖定畫面。

iCloud共享照片庫

此新功能可以在照片App中創建iCloud共享照片庫，可以更容易的跟家人或朋友共享，允許用戶和最多五個其他人共同觀看照片，也可以進行添加、編輯或刪除照片。