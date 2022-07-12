　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

▲iOS 16推出第三個測試版本。（圖／取自MacRumors）

▲iOS 16開放公測版。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果終於發布iOS 16系統第一個公測版，允許任何擁有iPhone 8或更新手機的普通用戶提前嚐鮮iOS 16。此次新功能包含了鎖定螢幕的更新、共享圖片庫等。

iOS 16要到九月才發布正式版的系統，包含許多新功能，例如全新設計的鎖定畫面，支援重新編輯、取消發送iMessage。根據外媒9to5mac報導，要體驗iOS 16公開測試版，需要使用iPhone訪問beta.apple.com ，註冊免費的Apple Beta 軟體計劃即可使用。

需要特別注意的是，iOS 16仍處於測試階段，不建議只有一台iPhone當作主力手機的用戶嘗試，測試版可能存在發熱，耗電快，App不相容等問題。

外媒9to5mac也盤點的iOS16的熱門新功能，供想升級的用戶參考。

鎖定畫面全新設計
iOS 16的主要新功能，借鑒了Apple Watch的類似設計，多重桌布、日期和時間的自定義字體，可以搭配不同的日曆、天氣、電池電量、時區等小工具，實現更多功能。

重新編輯或收回iMessage訊息
iOS 16引入編輯或取消發送iMessage的功能，除此之外，用戶也可以將iMessage對話標記為未讀。iOS 16中，蘋果允許用戶在發送iMessage後15分鐘內可以對其進行編輯或撤回。

要編輯或取消發送消息，用戶只需點擊並按住氣泡，然後在出現的菜單中選擇相應選項，已編輯的iMessage在訊息下方會標記為「已編輯」。

全螢幕音樂播放
iOS 16 的第一個公開測試版在鎖定螢幕上啟用了全螢幕音樂播放器，帶有專輯封面和顏色匹配的桌布。蘋果曾在2016年的iOS 10鎖定畫面上提供全螢幕音樂播放器，如果不喜歡此功能，可以點擊螢幕底部以最小化音樂播放器並恢復為標準鎖定畫面。

iCloud共享照片庫
此新功能可以在照片App中創建iCloud共享照片庫，可以更容易的跟家人或朋友共享，允許用戶和最多五個其他人共同觀看照片，也可以進行添加、編輯或刪除照片。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
Omicron新變種擴散11國！印度指數級增長　美英澳皆淪陷
千元鈔塞屍袋！北市殯儀館驚爆收賄醜聞　化妝師A最多
快訊／國安基金不護盤　台股重挫近350點萬4失守
蔡炳坤「處於深度昏迷狀態」！　腦中風開顱手術1.5小時
快訊／首度鬆口拚連任！侯友宜：尊重黨中央規定全力配合
印尼淫媒網紅再批台灣！　曝移工落跑3原因
餐敘照曝光！蔡炳坤入座面帶微笑　突「向左歪斜」說不出話
蔡炳坤「右側大腦大片出血」急做開顱手術　院方：未來一週是關鍵
LIVE／蔡炳坤腦中風緊急手術搶救　院方最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

LINE必備「9種功能」！1秒翻譯多國語言、圖片辨識轉文字

超堅固軍規手機登場　三星XCover6 Pro 7／15在台上市

新款Apple Watch 8瞄準極限運動員　外媒曝光售價

Sharp買指定商品抽機票　集雅社開新店滿3萬送6千

iPhone「10個實用功能」大公開！　簡單3步驟把照片變影片

蘋果最新過時名單出爐　首款「Touch Bar」MacBook Pro入列

iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

LINE必備「9種功能」！1秒翻譯多國語言、圖片辨識轉文字

超堅固軍規手機登場　三星XCover6 Pro 7／15在台上市

新款Apple Watch 8瞄準極限運動員　外媒曝光售價

Sharp買指定商品抽機票　集雅社開新店滿3萬送6千

iPhone「10個實用功能」大公開！　簡單3步驟把照片變影片

蘋果最新過時名單出爐　首款「Touch Bar」MacBook Pro入列

iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

怪手如何上屋頂？網猜測：零件運上樓才組裝　「真相」曝光

失聯越南移工深夜騎車違規　南警盤查起獲安毒查出他無照駕駛

快訊／遭對手撞倒！陳映竹滑輪溜冰摘銅　她世運會奪1銀2銅

北市婦捧19.6萬投資「未上市股票」　行員驚覺「警示帳戶」阻詐

《戰疫堡壘》公開集檢所辛勞　陳時中：把書與選舉連在一起不公平

最像外星人5星座　摩羯活在「高緯度」、天蠍有「他心通」

神鬼女會計4年A走公司1億元　全省狂買10間房還引男友當司機

安倍早看穿中共野心！創造「印太」反制中國　扭轉西方視角影響深遠

統一教爆恐怖洗腦！前教友親揭：10年捐款逾200萬　信徒賣房湊錢

不斷更新／台股大跌逾380點！國安基金不護盤　萬4失守

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

3C家電熱門新聞

比iPhone 14更貴！全新Apple Watch全系列價格曝光

起售價增3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升級

LINE必備「9種功能」一次看

iOS 16公測版來了！全新鎖定螢幕、訊息功能搶先體驗

蘋果在這國iPad、iPhone不能賣了　只因違反這件事

「斷頭」MacBook都有人買？　網友DIY變「類Mac Mini」直呼CP值超高

LINE新版本「這2優化」最有感！　1功能安卓搶先用

iPhone「10大功能」　3步驟把照片變影片

新款Apple Watch 8瞄準極限運動員　外媒曝光售價

求消暑「涼夏家電」酷涼神救援

安卓手機又出現新漏洞！Google Pixel 6、三星S22受影響

iPhone 14保護殼外流、規格大曝光　「機皇」電池容量縮水

iPhone越用越卡？　「5個警告標誌和現象」觀察裝置出現什麼問題

超堅固軍規手機登場　三星XCover6 Pro 7／15在台上市

更多熱門

相關新聞

iOS 16最新測試版本更新　健康功能再升級

iOS 16最新測試版本更新　健康功能再升級

蘋果向開發者發布iOS 16和iPadOS 16的第三個測試版，該版本優化部分功能，並添加了新的功能，包含健康、鎖定畫面、安全性等功能都有所提升與更新。

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

iOS 16「收回訊息」新功能恐讓施暴者滅證　蘋果推此功能應變

iOS 16「收回訊息」新功能恐讓施暴者滅證　蘋果推此功能應變

升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單

升級iOS 16卻不支援新功能　這三款機型恐為下一波淘汰名單

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

網友更新iOS 16測試版觸發「隱藏款」　iPhone 14 Pro新功能提前爆雷　

關鍵字：

iOS 16

讀者迴響

熱門新聞

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

19歲少年打完球狂灌冰飲　胸痛送醫不治

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

黃嘉千認婚變6天首露面　竇智孔再發聲嘆氣

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面