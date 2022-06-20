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iOS 16「收回訊息」新功能恐讓施暴者滅證　蘋果推此功能應變

▲蘋果iOS 16傳出去的訊息可再編輯或收回。（圖／取自蘋果）

▲蘋果iOS 16傳出去的訊息可再編輯或收回。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16 中 iMessage 增加了新功能，能夠在發送後，編輯已經發出去的訊息或是取消發送，不過這項方便的新功能，卻也出現質疑的聲音，有律師認為，此功能會造成性騷擾和受害者的潛在危險。

根據外媒9to5mac報導，關注性騷擾和性侵問題的律師 Michelle Simpson Tuegel 表示，希望蘋果CEO庫克重新考慮 iMessage 的新功能，他認為，編輯和刪除消息的能力並不是新概念，其他通訊軟體、平台也可以做到，但由於 iMessage 是 iPhone 的默認訊息App，Simpson Tuegel 認為此功能對用戶溝通方式至關重要。

他也提出自己的看法，認為允許編輯或刪除訊息的功能，將使暴力受害者面臨額外的騷擾和欺凌，因為施暴者將利用這些工具發送有害內容，在發送完後，就可以銷毀其不當行為的證據。

在新功能更新後，iPhone 用戶可以在傳完訊息 15 分鐘內進行編輯或刪除。如果犯罪者向受害者發出威脅、恐嚇內容，也可以在 15 分鐘內進行編輯以隱藏這些話語，且在這 15 分鐘內，發件人可以多次編輯郵件。她認為依靠受害者截圖訊息來取得證據十分不公平。在這類情況下，施虐者甚至會否認發送辱罵的文字。

Simpson Tuegel認為，蘋果應將編輯和刪除的時間範圍從 15 分鐘更改為 2 分鐘，要讓施暴者意識到傳送有害的訊息會面臨更大風險。其次，他也呼籲蘋果在發件人編輯或刪除郵件時通知收件人。

9to5Mac表示，當發件人編輯或取消發送訊息時，用戶會收到通知。但收件人不知道編輯或刪除之前的訊息為何。此外，該功能也存在限制，因為未使用 iOS 16 的收件人仍會看到原始訊息。

▲憂心蘋果的新功能恐讓施虐者更猖狂。（圖／取自9to5mac）

▲憂心蘋果的新功能恐讓施虐者更猖狂。（圖／取自9to5mac）

Simpson Tuegel 也建議蘋果，應該讓用戶選擇是否啟用這項功能，可以詢問用戶是否希望發件人編輯或刪除收到的訊息。如果用戶拒絕，對方將無法編輯或刪除傳送的訊息。

對此，蘋果也做出了相關的防範措施，iOS 16 中的 Safety Check的新功能，可以保護受害者，遇到危險時， Safety Check 可讓用戶快速關閉其他人對自己 iPhone 訊息的訪問權限。設置緊急重置按鈕，可重置所有人員和應用App的訪問權限，用戶可以快速斷絕訊息共享的狀態。

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