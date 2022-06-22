保護隱私！iOS 16新功能「安全檢查」　可撤銷位置分享、App權限

▲iOS 16安全檢查功能。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16於日前公開，除了華麗鎖定畫面、訊息傳送可收回等功能之外，根據外媒9to5mac報導，iOS 16 附帶的一項重要新功能是安全檢查（Safety Check），這項功能是為了有家暴等風險的人設計，安全檢查允許用戶可以撤銷其他人和App對自己位置的訪問權限並執行全方位安全審查。

蘋果向來以注重安全和隱私而著稱，iOS 16 中的安全檢查遵循 2020 年底首次發布並於 2022 年更新的個人安全用戶指南，其中功能包含限制 iPhone 訪問、限制共享和阻止 iPhone 共享位置。

現在有了 iOS 16，用戶無需通過多個步驟設定各個應用程式，新功能中，用戶可以找到「緊急按鈕」，可以立即將他們的 iPhone 與所有人、應用程序和設備「斷開連接」。

蘋果表示，如果用戶的情況或信任狀況發生變化，安全檢查可斷開與不再希望連接的人員、應用程序和設備的連接。此外，還可以選擇使用安全檢查來管理共享對象，而無需撤銷所有訪問權限。

iOS 16 目前作為開發者測試版提供，公開的 iOS 16 測試版將於 7 月推出。如果想要使用安全檢查功能，首先要更新到 iOS 16，打開應用設定，點選隱私和安全，滑動到底部並選擇安全檢查，之後就可以使用緊急重置或管理共享和訪問。